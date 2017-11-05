В Україну втекла російська опозиціонерка, яка «повісила Путіна»

Романова виїхала з Москви до Києва через Мінськ

Російська опозиціонерка, активістка «Нової опозиції» Ольга Романова виїхала з країни до Києва. Трапилося це після затримання Романової та її допиту як свідка у кримінальних справах про тероризм і екстремізм. Про це у блозі на французькому сайті Mediapart написав соратник російського опозиціонера В'ячеслава Мальцева та його представник



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Романова виїхала з Москви до Києва через Мінськ

Російська опозиціонерка, активістка «Нової опозиції» Ольга Романова виїхала з країни до Києва. Трапилося це після затримання Романової та її допиту як свідка у кримінальних справах про тероризм і екстремізм.

Про це у блозі на французькому сайті Mediapart написав соратник російського опозиціонера В'ячеслава Мальцева та його представник у Франції П'єр Афнер.

Згідно з повідомленням, Романова виїхала з Москви до Києва через Мінськ на автомобілі з сервісу BlaBlaCar.

Нагадаємо, що наприкінці жовтня стало відомо, що учасників «Нової опозиції» Ольгу Романову та Андрія Титкова затримали за акцію на Уст'їнському мосту у Москві.

Там опозиціонери повісили манекен з гаслами «Пыня уходи» і «Путін – смерть. Революція – життя. 05.11.2017». Зазначимо, що »Пинею» у Росії називають президента країни Володимира Путіна.

Невдовзі після проведення цієї акції, а саме 5 листопада, вдома у Романової пройшов обшук, після якого опозиціонерку відвезли до ФСБ. Її допитали як свідка у кримінальних справах про тероризм і екстремізм, порушених щодо членів руху «Артпідготовка».

Цей рух у жовтні був визнаний екстремістським і заборонений судом. Тоді Романовій сказали, що в подальшому її статус може змінитися на обвинувачену.