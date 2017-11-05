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    В Україну втекла російська опозиціонерка, яка «повісила Путіна»

    Романова виїхала з Москви до Києва через Мінськ
    Російська опозиціонерка, активістка «Нової опозиції» Ольга Романова виїхала з країни до Києва. Трапилося це після затримання Романової та її допиту як свідка у кримінальних справах про тероризм і екстремізм. Про це у блозі на французькому сайті Mediapart написав соратник російського опозиціонера В'ячеслава Мальцева та його представник
    • Вчора, 05:15
    • Розсилка
    <span>Ольга Романова втекла з Росії в Україну</span>
    Ольга Романова втекла з Росії в Україну

    Романова виїхала з Москви до Києва через Мінськ

    Російська опозиціонерка, активістка «Нової опозиції» Ольга Романова виїхала з країни до Києва. Трапилося це після затримання Романової та її допиту як свідка у кримінальних справах про тероризм і екстремізм.

    Про це у блозі на французькому сайті Mediapart написав соратник російського опозиціонера В'ячеслава Мальцева та його представник у Франції П'єр Афнер.

    Згідно з повідомленням, Романова виїхала з Москви до Києва через Мінськ на автомобілі з сервісу BlaBlaCar.

    Нагадаємо, що наприкінці жовтня стало відомо, що учасників «Нової опозиції» Ольгу Романову та Андрія Титкова затримали за акцію на Уст'їнському мосту у Москві.

    Там опозиціонери повісили манекен з гаслами «Пыня уходи» і «Путін – смерть. Революція – життя. 05.11.2017». Зазначимо, що »Пинею» у Росії називають президента країни Володимира Путіна.

    Невдовзі після проведення цієї акції, а саме 5 листопада, вдома у Романової пройшов обшук, після якого опозиціонерку відвезли до ФСБ. Її допитали як свідка у кримінальних справах про тероризм і екстремізм, порушених щодо членів руху «Артпідготовка».

    Цей рух у жовтні був визнаний екстремістським і заборонений судом. Тоді Романовій сказали, що в подальшому її статус може змінитися на обвинувачену.

    обшук ФСБ Путін тероризм смерть
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