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    В Україну йде спека: прогноз погоди на 19 липня

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    В Україну йде спека: прогноз погоди на 19 липня

    У Києві 19 липня ймовірність дощу з грозою

    У п'ятницю, 19 липня, на території України очікується підвищення температури повітря.

    Про це повідомила синоптик Наталія Діденко на сторінці у Facebook.

    У більшості областей прогнозується +24… +28, на півдні +26… +30, у західній частині місцями +23… +25 градусів.

    Дощі, місцями з грозами, найбільш імовірні в західних і північних областях. На півдні, сході та в центрі буде суха сонячна погода.

    У Києві 19 липня ймовірність дощу з грозою, потеплішає вдень до +24… +26 градусів.

    У Львові синоптики опадів також не обіцяють, хмарно з проясненнями. Вночі температура повітря становитиме — 11−13°, вдень — 25−27°.

    В Одесі доба мине без опадів, хмарно з проясненнями. Вночі температура повітря опуститься до 15−17°, вдень підніметься до 26−28°.

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    У Дніпрі 19 липня опади не очікуються, хмарно з проясненнями. Вночі термометри покажуть 12−14°, вдень — 25−27°.

    У Харкові метеорологи також не прогнозують опадів, хмарно з проясненнями. Температура повітря вночі становитиме 11−13°, вдень — 25−27°.

    На Закарпатті синоптики також опадів не обіцяють, хмарно з проясненнями. Вночі — 12−14°, вдень — 26−28°.

    Протягом суботи-неділі стовпчики термометрів ще підскочать, у столиці нагріє повітря до +26… +29 градусів.

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