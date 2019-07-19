В Україну йде спека: прогноз погоди на 19 липня



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У Києві 19 липня ймовірність дощу з грозою

У п'ятницю, 19 липня, на території України очікується підвищення температури повітря.

Про це повідомила синоптик Наталія Діденко на сторінці у Facebook.

У більшості областей прогнозується +24… +28, на півдні +26… +30, у західній частині місцями +23… +25 градусів.

Дощі, місцями з грозами, найбільш імовірні в західних і північних областях. На півдні, сході та в центрі буде суха сонячна погода.

У Києві 19 липня ймовірність дощу з грозою, потеплішає вдень до +24… +26 градусів.

У Львові синоптики опадів також не обіцяють, хмарно з проясненнями. Вночі температура повітря становитиме — 11−13°, вдень — 25−27°.

В Одесі доба мине без опадів, хмарно з проясненнями. Вночі температура повітря опуститься до 15−17°, вдень підніметься до 26−28°.

У Дніпрі 19 липня опади не очікуються, хмарно з проясненнями. Вночі термометри покажуть 12−14°, вдень — 25−27°.

У Харкові метеорологи також не прогнозують опадів, хмарно з проясненнями. Температура повітря вночі становитиме 11−13°, вдень — 25−27°.

На Закарпатті синоптики також опадів не обіцяють, хмарно з проясненнями. Вночі — 12−14°, вдень — 26−28°.

Протягом суботи-неділі стовпчики термометрів ще підскочать, у столиці нагріє повітря до +26… +29 градусів.