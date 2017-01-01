В Україну заборонили ввозити казки про руських богатирів

У переліку заборонених книг значаться «Ілля Муромець і Соловей-розбійник: казки про російських богатирів» та «Богатирські російські казки»

Державний комітет з телебачення і радіомовлення заборонив ввезення в Україну двадцяти книг про руських богатирів, виданих у Росії. Про це йдеться в повідомленні на сайті Держкомтелерадіо. Зазначається, що ввезення в Україну виданих в РФ російських билин був заборонений у зв'язку з невідповідністю їх змісту критеріями оцінки видавничої



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У переліку заборонених книг значаться «Ілля Муромець і Соловей-розбійник: казки про російських богатирів» та «Богатирські російські казки»

Державний комітет з телебачення і радіомовлення заборонив ввезення в Україну двадцяти книг про руських богатирів, виданих у Росії. Про це йдеться в повідомленні на сайті Держкомтелерадіо.

Зазначається, що ввезення в Україну виданих в РФ російських билин був заборонений у зв'язку з невідповідністю їх змісту критеріями оцінки видавничої продукції, дозволеної до поширення в Україні.

У переліку заборонених книг значаться «Ілля Муромець і Соловей-розбійник: казки про російських богатирів» та «Богатирські російські казки».

Крім того, для ввезення заборонені ще 18 історичних літературних творів.