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    В «Укртрансгазу» з’явився новий гендиректор

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    <p>Генеральним директором &laquo;Укртрансгазу&raquo; призначено Сергія Олексієнка, який з березня 2019 року тимчасово виконував обов'язки президента товариства</p> - В «Укртрансгазу» з’явився новий гендиректор

    Генеральним директором «Укртрансгазу» призначено Сергія Олексієнка, який з березня 2019 року тимчасово виконував обов'язки президента товариства

    «Нафтогаз» змінив структуру управління «Укртрансгазу»

    НАК «Нафтогаз України», як одноосібний акціонер АТ «Укртрансгаз», затвердив новий статут компанії, згідно з яким керівництво господарською діяльністю товариства здійснюватиме генеральний директор, а не члени правління.

    Про це повідомляє пресслужба компанії.

    «Згідно з оновленим статутом, рішенням акціонера № 351 від 20.01.2020 припинено повноваження членів правління «Укртрансгазу». Генеральним директором «Укртрансгазу» з 21.01.2020 призначено Сергія Олексієнка, який з березня 2019 року тимчасово виконував обов'язки президента товариства», - йдеться у повідомленні.

    Олексієнко народився в 1976 році. Закінчив Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин за спеціальностями «Міжнародні відносини» та «Міжнародна інформація».

    До складу правління «Укртрансгазу» був призначений у березні 2017. Раніше працював на посаді радника голови правління та уповноваженого з перспективних проектів в «Нафтогазі». До приходу в НАК займав низку керівних позицій в компаніях, що займаються інвестиційною та банківською діяльністю.

    Напередодні наглядова рада «Нафтогазу» оновила склад правління.

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