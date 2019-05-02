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    В «Укрзалізниці» назвали вартість квитка на поїзд Кошице – Мукачево

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    <p>Поїзд курсуватиме за маршрутом Кошице &ndash; Чієрна над Тисою &ndash; Чоп &ndash; Мукачево</p> - В «Укрзалізниці» назвали вартість квитка на поїзд Кошице – Мукачево

    Поїзд курсуватиме за маршрутом Кошице – Чієрна над Тисою – Чоп – Мукачево

    Фото: rbc.ua

    З Мукачева до Словаччини можна буде доїхати за чотири години

    Проїзд у поїзді Кошице – Мукачево, який почне курсувати у червні, коштуватиме близько 7,5 євро.

    Про це повідомили у прес-службі «Укрзалізниці».

    Зазначається, що у перший рейс поїзд євроколією відправиться 9 червня. Розклад руху буде оголошено додатково, наразі йде його узгодження.

    З Мукачева до Словаччини можна буде доїхати за чотири години.

    Поїзд курсуватиме за маршрутом Кошице – Чієрна над Тисою – Чоп – Мукачево.

    Нагадаємо, 2 квітня у Мукачеві на Закарпатті зустріли перший поїзд з Кошице, який прибув з тестовим рейсом.

    Нові потяги до України забезпечить Братислава, і вони не потребуватимуть заміни візків колісних пар, повідомили у Міністерстві транспорту Cловаччини,

    Митний та паспортний контроль відбуватиметься з боку Словаччини у Черна-над-Тисою, а з боку України – у Чопі.

    Джерело: Європейська правда

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