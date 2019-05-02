В «Укрзалізниці» назвали вартість квитка на поїзд Кошице – Мукачево



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Поїзд курсуватиме за маршрутом Кошице – Чієрна над Тисою – Чоп – Мукачево Фото: rbc.ua

З Мукачева до Словаччини можна буде доїхати за чотири години

Проїзд у поїзді Кошице – Мукачево, який почне курсувати у червні, коштуватиме близько 7,5 євро.

Про це повідомили у прес-службі «Укрзалізниці».

Зазначається, що у перший рейс поїзд євроколією відправиться 9 червня. Розклад руху буде оголошено додатково, наразі йде його узгодження.

З Мукачева до Словаччини можна буде доїхати за чотири години.

Поїзд курсуватиме за маршрутом Кошице – Чієрна над Тисою – Чоп – Мукачево.

Нагадаємо, 2 квітня у Мукачеві на Закарпатті зустріли перший поїзд з Кошице, який прибув з тестовим рейсом.

Нові потяги до України забезпечить Братислава, і вони не потребуватимуть заміни візків колісних пар, повідомили у Міністерстві транспорту Cловаччини,

Митний та паспортний контроль відбуватиметься з боку Словаччини у Черна-над-Тисою, а з боку України – у Чопі.

Джерело: Європейська правда