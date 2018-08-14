В «Укрзалізниці» розповіли, чи передбачено компенсацію пасажирам за неналежні умови проїзду



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Протягом 2018 року «Укрзалізниця» не зафіксувала звернень громадян до суду щодо порушення їхніх прав під час пасажирських перевезень

В «Укрзалізниці» за нормативно-правовими актами не передбачена компенсація пасажирам за неналежні умови проїзду.

Про це в «Укрзалізниці» відповіли на запит «Укрінформу».

В «Укрзалізниці» заявили, що усі вагони «відповідають санітарно-технічним та іншим нормам, що забезпечують безпеку для життя та здоров'я пасажирів».

За інформацією перевізника, протягом 2018 року не зафіксували звернень громадян до суду щодо порушення їхніх прав під час пасажирських перевезень.

Також в «Укрзалізниці» додали, що відповідно до придбаного квитка перевізник зобов’язаний перевезти пасажира в терміни, які позначені у квитку.

«Всі суперечки і непорозуміння, які виникають між пасажирами та працівниками залізниці, розв'язуються на станції начальником станції або начальником вокзалу, в поїздах під час руху поїзда - начальником поїзда, не доводячи їх до суду», - повідомляє «Укрзалізниця».

Товариство інформує, що у разі виявлення у пасажирських вагонів технічних несправностей пасажир має право звернутися до начальника поїзда через провідника вагону. Склади пасажирських поїздів супроводжують начальник поїзда, провідники та електромеханік, який у разі можливості усуне технічні несправності під час поїздки.

«Укрзалізниця» також повідомляє, що супровід пасажирських поїздів медичним працівником не передбачений, а в екстрених випадках необхідно звертатись до провідника, який повідомить начальника поїзда, і той через засоби зв'язку зможе викликати швидку допомогу, яка чекатиме хворого на найближчій станції.