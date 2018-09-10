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    Як хасиди в Умані єврейський Новий рік святкують (відео)

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    Як хасиди в Умані єврейський Новий рік святкують (відео)

    Як правило, кажуть паломники, а це - лише чоловіки, за традицією, мають добряче погуляти, аби рік був вдалим

    У Умані, що на Черкащині, тисячі паломників із усього світу зустріли єврейський Новий рік – Рош а-Шана. Саме тут розташована могила Раббина Нахмана – головного пророка і засновника брацлавського хасидизму. Цього року за даними поліції в Умань приїхало до 30 тисяч паломників із різних країн, але здебільшого з Ізраїлю.

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    Як правило, кажуть паломники, а це - лише чоловіки, за традицією, мають добряче погуляти, аби рік був вдалим. Танці, молитва та гучна музика звучать в переддень святкування Рош а-Шана. До першої зірки. Пізніше настає Шабат і час молитви.

    Нагадаємо, раніше посол Ізраїлю в Україні Джоел Ліон заявив, що в Україну прибуде до 80 тис. паломників-хасидів, які зберуться в Умані на святкування іудейського Нового року - Рош ха-Шана.

    Джерело: Радіо Свобода

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    хасиди Умань єврейський Новий рік Черкащина
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