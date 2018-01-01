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    В Умані у парку «Софіївка» загинула дитина

    Поліція розпочала розслідування за фактом неналежного виконання службових обов'язків працівниками дендропарку
    У Національному дендрологічному парку «Софіївка», розташованому в Умані Черкаської області, загинула малолітня дитина. Як повідомили у прес-службі прокуратури Черкаської області, поліція розпочала розслідування за фактом неналежного виконання службових обов'язків працівниками дендропарку.   «Уманським відділом поліції
    • Сьогодні, 17:01
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    Поліція розпочала розслідування за фактом неналежного виконання службових обов'язків працівниками дендропарку

    У Національному дендрологічному парку «Софіївка», розташованому в Умані Черкаської області, загинула малолітня дитина.

    Як повідомили у прес-службі прокуратури Черкаської області, поліція розпочала розслідування за фактом неналежного виконання службових обов'язків працівниками дендропарку.  

    «Уманським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України (службова недбалість, тобто невиконання або неналежне виконання службовою особою своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, якщо воно спричинило тяжкі наслідки)», - йдеться у повідомленні прокуратури.

    Наразі встановлено, що у парку був не повністю демонтований атракціон «Канатна дорога». Саме це призвело до нещасного випадку, внаслідок якого загинула дитина.

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