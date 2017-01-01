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    В уряді бачать можливість підвищити «мінімалку» в «неінфляційний спосіб»

    Підвищення мінімальної зарплати дасть додатковий ресурс надходжень до Пенсійного фонду, зазначив Розенко
    Віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко підтримує ініціативу президента Петра Порошенка підвищити мінімальну заробітну плату в Україні до 4100 гр. Про це він написав на своїй сторінці в Facebook. «Абсолютно правильна ініціатива Президента України Петра Порошенка щодо підвищення мінімальної зарплати в країні до 4100. Повністю
    • Сьогодні, 13:49
    • Розсилка
    Мінімальна зарплата може зрости до 4100 грн
    Мінімальна зарплата може зрости до 4100 грн

    Підвищення мінімальної зарплати дасть додатковий ресурс надходжень до Пенсійного фонду, зазначив Розенко

    Віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко підтримує ініціативу президента Петра Порошенка підвищити мінімальну заробітну плату в Україні до 4100 гр. Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

    «Абсолютно правильна ініціатива Президента України Петра Порошенка щодо підвищення мінімальної зарплати в країні до 4100. Повністю підтримую!» - заявив Розенко.

    Він переконаний, що є всі шанси досягнути мінімальної зарплати 4100 грн у 2018 році у «неінфляційний спосіб».

    Розенко зазначив, що підвищення мінімальної зарплати дасть додатковий ресурс надходжень до Пенсійного фонду, «що надасть нам можливості для чергового підвищення пенсій в Україні».

    Нагадаємо, сьогодні на другому Всеукраїнському форумі об'єднаних громад Порошенко заявив, що вважає реальним підвищити мінімальну заробітну плату в Україні до 4100 грн. 

    З 1 січня 2017 року мінімальна заробітна плата становить 3200 грн.

    З 1 грудня 2017 року підвищено до 1762 грн розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

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