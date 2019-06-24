Зеленський звільнив губернаторів Житомирщини, Рівненщини та Черкащини



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Президент призначив тимчасово виконуючих обов'язки

Президент Володимир Зеленський звільнив Ігоря Гундича з посади голови Житомирської обласної державної адміністрації, Олексія Муляренка - Рівненської та Олександра Вельбівця - Черкаської та призначив тимчасових виконувачів їхніх обов'язків.

Про це йдеться в указах №№ 425-430 від 24 червня.

Голів ОДА звільнено у зв'язку із завершенням терміну повноважень президента, який їх призначив.

Тимчасово виконувати обов'язки в Житомирській і Рівненській ОДА будуть заступники екс-голів Ярослав Лагута та Ігор Тимошенко, а Черкаській - перший заступник Тарас Висоцький.

Нагадаємо, 11 червня Зеленський звільнив 15 голів облдержадміністрацій і призначив 12 виконувачів обов'язків голів ОДА.

Нагадаємо, 5 червня 2019 року Кабінет міністрів вніс президенту подання щодо звільнення 13 голів ОДА. З названих Рябошапкою в поданні уряду не було тільки губернаторів Херсонської та Полтавської областей.

Голів облдержадміністрацій призначає президент за поданням Кабміну.

10 червня прессекретарка глави держави Юлія Мендель заявила, що Зеленський наполягає на заміні всіх голів обласних державних адміністрацій, і нині триває відбір кандидатів.