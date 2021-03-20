Нехай пробачать поляки, але Україна краще Польщі, – Аваков

Європи без України немає, вважає міністр

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, коментуючи ймовірність вступу України до НАТО, сказав, що без України немає Європи, а якщо порівнювати нашу країну з Польщею – Україна краще.

Про це міністр заявив в ефірі ток-шоу «Свобода слова Савіка Шустера».

«Нехай мене пробачать поляки, але я думаю, що Україна краще Польщі. І Європи без України немає. І якщо хтось ще цього не розуміє, що може бути щаслива Європа при нещасній Україні – так не буде. Інша справа, що ми теж повинні себе настільки поважати, щоб йти до цих стандартів», – сказав міністр.

Нагадаємо, міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков вважає, що заява президента США Джо Байдена щодо президента РФ Володимира Путіна може спричинити «холодну війну», яка на фронті здатна перетворитися на нову фазу війни «гарячої».