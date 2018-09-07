В уряді радіють, що російський транзит українською територією суттєво впав



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Фото: volynnews.com Зупинка російського вантажного транзиту буде порушенням норм СОТ

Двосторонні перевезення між Україною і Росією вже зведені до мінімуму

За останні роки російський транзит Україною суттєво знизився і ця тенденція продовжується. Це зауважив міністр інфраструктури України Володимир Омелян в інтерв’ю «Главкому».

«Транзит з Росії українською територією суттєво впав за останні роки і ця тенденція продовжується. Тому особисто я не бачу перспектив розвитку торговельних відносин з РФ», - сказав він.

Міністр впевнений, що зниження російського транзиту є ознакою скорочення економічних зв’язків із Росією.

Омелян також зазначив, що зупинити транзит із Росією влада не в змозі, бо це буде порушенням норм Світової організації торгівлі, під якими підписалась Україна.

«Зупинити такі перевезення - отримати негативні наслідки для України на міжнародній арені, і це буде використано російською стороною для того, щоб звинуватити Росію у недотриманні міжнародних зобов’язань. Ми цього принципово не хочемо робити», - пояснив урядовець.

Міністр резюмував, що двосторонні перевезення між Україною і Росією вже зведені до мінімуму.

Раніше Омелян заявив, що ініціатива Міністерства транспорту та інфраструктури щодо припинення залізничного сполучення із Росією викликана декількома чинниками, зокрема антиукраїнськими діями Російської Федерації в Азовському та Чорному морях.