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    В уряді запропонували обговорити нову редакцію українського правопису

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    В уряді запропонували обговорити нову редакцію українського правопису

    Надіслати пропозиції та зауваження щодо нової редакції правопису пропонують до 15 вересня

    Міністерство освіти і науки пропонує до громадського обговорення нову редакцію українського правопису.

    Про це йдеться на сайті міністерства.

    Зазначається, що нова редакція розроблена за основою української правописної традиції з урахуванням новітніх мовних явищ.

    Ознайомитися з текстом нової редакції можна на сайті міністерства.

    Надіслати пропозиції та зауваження щодо нової редакції правопису пропонують до 15 вересня 2018 року на пошту секретаря Української національної комісії з питань правопису Лариси Шевченко — larisa_shevchenko@ukr.net.

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