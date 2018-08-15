В уряді запропонували обговорити нову редакцію українського правопису документ



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Надіслати пропозиції та зауваження щодо нової редакції правопису пропонують до 15 вересня

Міністерство освіти і науки пропонує до громадського обговорення нову редакцію українського правопису.

Про це йдеться на сайті міністерства.

Зазначається, що нова редакція розроблена за основою української правописної традиції з урахуванням новітніх мовних явищ.

Ознайомитися з текстом нової редакції можна на сайті міністерства.

Надіслати пропозиції та зауваження щодо нової редакції правопису пропонують до 15 вересня 2018 року на пошту секретаря Української національної комісії з питань правопису Лариси Шевченко — larisa_shevchenko@ukr.net.