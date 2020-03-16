Київ поки що не закривається на в’їзд та виїзд



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Столична влада не закривала в’їзд у Київ

Столичною владою не приймалося рішення про закриття Києва на в’їзд та виїзд. Про це повідомив перший заступник голови Київської міської держадміністрації Микола Поворозник під час пресбрифінгу.

«Рішення про закриття Києва на в’їзд та виїзд не приймалося, і ми не плануємо таке рішення приймати», - сказав він.

Щодо того, чи будуть скасовані приміські маршрути автобусів і поїздів, Поворозник зазначив, що це питання знаходиться в компетенції уряду.

Як повідомлялося, столична влада посилює обмежувальні заходи, щоб убезпечити мешканців і упередити ситуацію з можливим розповсюдженням коронавірусу в Києві та Україні.

з 17 березня у Києві максимально обмежується:

пересування людей між Києвом та іншими населеними пунктами України

проведення культурних, спортивних, соціальних, релігійних та інших заходів за масовою участю громадян

робота закладів громадського харчування. Не працюватимуть заклади швидкого харчування, ресторани, кафе, бари. Вони зможуть приймати онлайн замовлення на доставку їжі

не працюватимуть і торговельні центри. За виключенням продуктових та господарських магазинів та аптек.

Працюватимуть АЗС, банки та банкомати.

Тимчасово призупиняється і робота:

спортивних комплексів і залів

закладів побутового обслуговування населення: СПА салонів, салонів краси, саун, косметологічних кабінетів, кабінетів масажу, перукарень, тату салони та інших

розважальних закладів - дискотек, нічних клубів, комп’ютерних клубів.

Що стосується громадського транспорту, то столична влада поки що не обмежує користування ним.