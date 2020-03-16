Зеленський створив координаційну раду із протидії поширенню коронавірусу



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Указ Володимира Зеленського про Координаційну раду з протидії поширенню Covid-19 набирає чинності з дня його опублікування

Основним завданням Органу є моніторинг ситуації і підготовка пропозицій щодо здійснення ефективних заходів, спрямованих на протидію поширенню коронавірусу в Україні

Президент Володимир Зеленський створив координаційну раду із протидії поширенню коронавірусу. Про це йдеться в указі №88 від 16 березня.

Раду створено як консультативно-дорадчий орган при президенті.

Його основним завданням є моніторинг ситуації і підготовка пропозицій щодо здійснення ефективних заходів, спрямованих на протидію поширенню коронавірусу в Україні.

Очолює раду сам Зеленський, а секретарем призначено заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенка.

Також до ради увійшли прем'єр-міністр Денис Шмигаль, міністр охорони здоров'я Ілля Ємець, його заступник - головний санітарний лікар Віктор Ляшко, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данилов, голова Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко, міністр інфраструктури Владислав Криклій, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, міністр оборони Андрій Таран, начальник Генерального штабу - головнокомандувач Збройних сил Руслан Хомчак, керівник Офісу президента Андрій Єрмак і перший помічник Зеленського Сергій Шефір.

Відповідно до указу, рада має право отримувати від державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій інформацію, документи і матеріали, а також запрошувати на засідання та заслуховувати інформацію представників міністерств, інших центральних і місцевих органів виконавчої влади, керівників державних підприємств , установ і організацій з питань, що належать до його компетенції.

Як повідомлялось, з 12 березня по 3 квітня в Україні введено карантин для запобігання поширенню коронавірусу.

З 17 березня Україна закриває пункти пропуску через державний кордон для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення на 2 тижні.