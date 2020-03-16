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    Зеленський створив координаційну раду із протидії поширенню коронавірусу

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    <span>Указ Володимира Зеленського про <span>Координаційну раду з протидії поширенню Covid-19&nbsp;</span>набирає чинності з дня його опублікування</span> - Зеленський створив координаційну раду із протидії поширенню коронавірусу
    Указ Володимира Зеленського про Координаційну раду з протидії поширенню Covid-19 набирає чинності з дня його опублікування

    Основним завданням Органу є моніторинг ситуації і підготовка пропозицій щодо здійснення ефективних заходів, спрямованих на протидію поширенню коронавірусу в Україні

    Президент Володимир Зеленський створив координаційну раду із протидії поширенню коронавірусу. Про це йдеться в указі №88 від 16 березня.

    Раду створено як консультативно-дорадчий орган при президенті.

    Його основним завданням є моніторинг ситуації і підготовка пропозицій щодо здійснення ефективних заходів, спрямованих на протидію поширенню коронавірусу в Україні.

    Очолює раду сам Зеленський, а секретарем призначено заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенка.

    Також до ради увійшли прем'єр-міністр Денис Шмигаль, міністр охорони здоров'я Ілля Ємець, його заступник - головний санітарний лікар Віктор Ляшко, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данилов, голова Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко, міністр інфраструктури Владислав Криклій, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, міністр оборони Андрій Таран, начальник Генерального штабу - головнокомандувач Збройних сил Руслан Хомчак, керівник Офісу президента Андрій Єрмак і перший помічник Зеленського Сергій Шефір.

    Відповідно до указу, рада має право отримувати від державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій інформацію, документи і матеріали, а також запрошувати на засідання та заслуховувати інформацію представників міністерств, інших центральних і місцевих органів виконавчої влади, керівників державних підприємств , установ і організацій з питань, що належать до його компетенції.

    Як повідомлялось, з 12 березня по 3 квітня в Україні введено карантин для запобігання поширенню коронавірусу.

    З 17 березня Україна закриває пункти пропуску через державний кордон для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення на 2 тижні.

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