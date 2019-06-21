  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    В Узбекистані Сенат вперше очолила жінка

    • Розсилка
    <span>21 червня члени Сенату обрали головою верхньої палати парламенту Танзілу Норбоєву</span> - В Узбекистані Сенат вперше очолила жінка
    21 червня члени Сенату обрали головою верхньої палати парламенту Танзілу Норбоєву

    21 червня члени Сенату обрали лідеркою Танзілу Норбоєву.

    Вперше в історії Узбекистану жінка очолила верхню палату парламенту – Сенат.

    21 червня члени Сенату обрали лідеркою Танзілу Норбоєву.

    До того, як 20 червня президент Узбекистану Шавкат Мірзійоєв номінував Норбоєву на посаду, вона була віце-прем’єркою і головою урядового комітету з питань жінок.

    Попередній голова Сенату Нігматулла Юлдошев 20 червня був переведений на посаду генерального прокурора.

    Він замінив на цій посаді звільненого Отабека Муродова, обвинуваченого в хабарництві.

    президент жінка
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ