В Узбекистані Сенат вперше очолила жінка



Розсилка ВІДПРАВИТИ

21 червня члени Сенату обрали головою верхньої палати парламенту Танзілу Норбоєву

21 червня члени Сенату обрали лідеркою Танзілу Норбоєву.

Вперше в історії Узбекистану жінка очолила верхню палату парламенту – Сенат.

21 червня члени Сенату обрали лідеркою Танзілу Норбоєву.

До того, як 20 червня президент Узбекистану Шавкат Мірзійоєв номінував Норбоєву на посаду, вона була віце-прем’єркою і головою урядового комітету з питань жінок.

Попередній голова Сенату Нігматулла Юлдошев 20 червня був переведений на посаду генерального прокурора.

Він замінив на цій посаді звільненого Отабека Муродова, обвинуваченого в хабарництві.