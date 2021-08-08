В Ужгороді народилася трійня, яку рятували за допомогою унікальної лікарської методики

Таку медичну операцію не застосовують більше ніде в Україні та навіть у Східній Європі

В Ужгородському міському пологовому будинку жінка народила трійню за допомогою унікальної лікарської методики, яку застосували вперше в Україні. Діти народилися раніше терміну і зараз перебувають в інтенсивній терапії. Про це розповів лікар акушер-гінеколог Руслан Федько, пише Укрінформ.

«В Ужгородському міському пологовому будинку жінка народила трійню – це сталося раніше терміну, у 28і з половиною тижні. Це природна, до того ж, перша вагітність жінки, діти знаходилися в різних навколоплідних міхурах і різних плацентах. Народилися вони раніше за призначений термін. Дітки наразі перебувають в палаті інтенсивної терапії, знаходяться на штучній вентиляції легенів, що відповідає термінові їхнього фізіологічного розвитку», – розповів Федько.

Із його слів, за жінкою вели нагляд із 22 тижня вагітності. Те, що діти залишилися живими – результат роботи ужгородських медиків.

«У нас із цією пацієнткою був вперше в Україні проведений так званий «серкляж відчаю» при трьохплідній вагітності – це маніпуляція, коли родовий міхур, що випав з матки у піхву, вправляють назад і підшивають шийку матки, яка повинна виконувати функцію замка, але не має для цього потрібної еластичності, спеціальною мерсиленовою стрічкою. Це американська медтехнологія, для України вона досить нова, вона зв'язана із багатьма ризиками – тому й називається «серкляж відчаю». Уперше таку операцію на одноплідній вагітності виконали колеги у Рівному близько трьох років тому. До нас на трьохплідній вагітності таку методику в Україні не застосовували, до того ж, успішно: жінка проносила дітей іще понад сім тижнів і родова діяльність почалася не тому, що розірвався міхур, а природнім шляхом», – розповів Федько.

Народила жінка з допомогою кесарського розтину за авторською методикою Руслана Федька – йдеться про вилучення плоду у цілому навколоплідному міхурі при сідничному та/або ніжному передлежанні. Це дозволяє менше травмувати ще не сформований мозок та нервову систему недоношених діток.

Цю методику, крім Ужгорода, не застосовують більше ніде в Україні та навіть у Східній Європі.

Нагадаємо, раніше в Ужгороді народилася четвірня – три хлопчики та дівчинка.

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