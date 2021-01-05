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    Велике поповнення: в Ужгороді вперше на світ з'явилася четвірня

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    Пологи буди передчасними, на 30-му тижні вагітності - Велике поповнення: в Ужгороді вперше на світ з'явилася четвірня
    Пологи буди передчасними, на 30-му тижні вагітності
    Фото зі сторінки Богдана Андріїва

    Немовлята перебувають у палаті інтенсивної терапії

    В Ужгороді сьогодні вночі, 5 січня, народилася четвірня – три хлопчики та дівчинка. Про це повідомив мер міста Ужгорода Богдан Андріїв на своїй сторінці у Facebook.

    За словами мера, пологи були передчасними, тому немовлята перебувають у палаті інтенсивної терапії.

    «На 30-му тижні вагітності. Дітки народилися вагою 1260 грамів, 1300 грамів, 1300 грамів та 1460 грамів, малята у палаті інтенсивної терапії під наглядом лікарів. Життю мами та діток нічого не загрожує. За словами лікуючого лікаря породіллі Руслана Федька, вагітність була із ускладненнями, із 23-го тижня вагітності жінка знаходилася в Ужгородському пологовому будинку, доти спостерігалася у дільничного лікаря», – розповідає мер.

    Він додає, що у жінки з села Калини Тячівського району, це перші пологи.

    Медики не пам’ятають, щоб за час діяльності міського пологового будинку тут були живі народжені чотириплодові вагітності.

    До слова, у 2021 році в Ужгороді та Мукачеві першими на світ з'явились дівчатка.

    Як повідомлялося, стало відомо, скільки в Києві народилось дітей у перший день нового року.

    Теги: діти мер Ужгород Facebook жінка немовля пологи Богдан Андріїв
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