В Японії чоловік на вулиці напав з ножем на школярів, є жертви



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Поліція виявила два ножі на місці трагедії Фото: Reuters

Підозрюваний - чоловік старший 50 років, завдав собі удар ножем у горло

У японському місті Кавасакі озброєний двома ножами зловмисник напав на групу школярів, які чекали на автобус.

В результаті нападу двоє людей загинули, 16 отримали поранення. Поліція підтвердила загибель однієї дівчинки.

Представник пожежної служби Кавасакі розповів AFP, що повідомлення про напад на школярів надійшло о 7:44 ранку за місцевим часом.

Підозрюваний - чоловік старший 50 років, завдав собі удар ножем у горло. Його заарештували, проте зловмисник помер від отриманого поранення.

Мотив його нападу невідомий.

За інформацією японської телерадіокомпанії NHK, поліція виявила два ножі на місці трагедії.

Водій шкільного автобуса розповів, що бачив, як невідомий наблизився до групи школярів, які чекали на автобус в одному з житлових районів міста. «Потім я побачив чоловіка біля автобусної зупинки, який стікав кров’ю. Я бачив також, що молодші школярі лежать на землі. Тут тихий район. Дуже страшно бачити подібне», - повідомив очевидець.

Рівень злочинності в Японії - один з найнижчих у світі, але останнім часом зросла кількість нападів із застосуванням холодної зброї.

Джерело: ВВС Україна