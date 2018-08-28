В Японії майже шість тисяч осіб потрапили до лікарень через спеку



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Найвищою стала температура 41,1 градуси, яка була зафіксована в місті Кумагая

За тиждень з 20 по 26 серпня в Японії від теплового удару померли дві людини. Про це повідомляє Головне пожежне управління Японії, у веденні якого знаходиться служба швидкої допомоги.

Ще 5890 осіб були направлені в лікарні.

З кінця червня майже на всій території Японії встановилася спекотна погода. Цього літа були зафіксовані теплові рекорди у багатьох регіонах країни.

Найвищою стала температура 41,1 градуси, яка була зафіксована в місті Кумагая в префектурі Сайтама в кінці липня.

За прогнозами синоптиків, спекотна погода протримається до початку-середини вересня.

Нагадаємо, нагріте як в пустелі повітря цього літа перетворило зазвичай зелені пасовища і сади Європи в випалений, посушливий ландшафт в бурих тонах. Засуха, особливо в північних і центральних регіонах континенту, справила руйнівний вплив на фермерські посіви.