В зоні АТО ворог обстріляв військових біля Травневого

Травневе на Донеччині було звільнене декілька днів тому

Ситуація у районі проведення АТО залишається контрольованою Збройними силами України. Впродовж сьогоднішнього дня російсько-окупаційні війська продовжували обстріли позицій сил АТО. Відзначимо й застосування озброєння, яке мало б бути відведеним від лінії зіткнення на відповідні відстані. Про це інформує прес-центр Штабу АТО. На Луганському



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Травневе на Донеччині було звільнене декілька днів тому

Ситуація у районі проведення АТО залишається контрольованою Збройними силами України. Впродовж сьогоднішнього дня російсько-окупаційні війська продовжували обстріли позицій сил АТО. Відзначимо й застосування озброєння, яке мало б бути відведеним від лінії зіткнення на відповідні відстані. Про це інформує прес-центр Штабу АТО.

На Луганському напрямку ворог вів обстріли українських оборонних укріплень на Світлодарській дузі. Незаконні збройні формування декілька разів обстрілювали наші позиції зі 120-мм мінометів та гранатометів поблизу Травневого, а захисники Луганського потрапили під вогонь противника із озброєння БМП.

На Донецькому напрямку загарбники з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї били по оборонцях Водяного. Впродовж декількох годин, застосовуючи цілий спектр піхотного озброєння, ворог порушував перемир’я біля Верхньоторецького. У цьому ж районі зафіксовано неодноразові обстріли наших позицій снайперськими парами окупантів. Окрім того, зі стрілецької зброї найманці турбували наших захисників у передмісті Красногорівки.

Загалом, від опівночі, російсько-окупаційні війська 6 разів порушили перемир’я. У половині випадків наші захисники вели адекватний вогонь у відповідь.

Нагадаємо, у звільнених населених пунктах Травневе та Гладосове на Донеччині українська влада роздала продукти харчування. У Штабі АТО заявили, що мешканці Травневого та Гладосового, під час спілкування із представниками групи цивільно-військового співробітництва та воїнами Збройних сил України, дякували за допомогу та підтримку військових за таких скрутних погодних та соціально-побутових умов. Спостерігалося позитивне ставлення до представників Збройних сил України з боку мешканців згаданих селищ.

Як повідомлялося, загалом за минулу добу по усій лінії зіткнення зафіксовано 17 порушень режиму припинення вогню з боку окупантів. Більше ніж у половині випадків військовослужбовці Збройних сил України давали противнику адекватну відповідь.