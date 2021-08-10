США визнали: вакцина Johnson and Johnson’s може викликати аутоімунне захворювання

У векторної вакцини від коронавірусу Johnson and Johnson’s виявлено рідкісний побічний ефект

У Сполучених Штатах заявили про побічний ефект від застосування векторної вакцини Johnson and Johnson’s: рідкісний синдромом Гієна-Барре – аутоімунний розлад. Про це йдеться в матеріалі «Главкома» «Чи можна міксувати вакцини і чи потрібна третя доза? 10 важливих новин про щеплення» з посиланням на Pharmaceutical Technology.

І хоча зв’язок виникнення аутоімунного захворювання із застосуванням Johnson and Johnson’s остаточно не підтверджений, Американська адміністрація з контролю за харчовими продуктами (FDA) та лікарськими засобами вже оновила інструкцію щодо застосування вакцини і повідомила про можливість виникнення цього побічного ефекту протягом 42 днів після щеплення.

Зауважимо, що аналогічний побічний ефект прописаний і в інструкціях до вакцин проти грипу та оперізуючого лишаю. У той же час у вакцин Moderna та Pfizer/BioNTech подібних побічних ефектів Європейське агентство з лікарських засобів не виявило.

За інформацією станом на 30 червня, Адміністрація отримала 100 попередніх повідомлень щодо 12,8 млн введених доз вакцини Johnson and Johnson’s та один підтверджений летальний випадок.

Синдром Гієна-Барре – не єдиний побічний ефект від препарату Johnson and Johnson’s. Є інформація про інші побічні ефекти від вакцини – рідкісні тромбози, які траплялися у жінок віком до 50 років. Проте користь від вакцини проти коронавірусу Johnson and Johnson’s значно перевищує ризики від її використання.

Синдром Гієна-Барре – рідкісний аутоімунний неврологічний розлад, при якому імунна система атакує периферичну нервову систему. Появу синдрому часто викликають такі захворювання, як грип, інфекція Campylobacter jejuni (капілобактерія), пневмонія мікоплазми, цитомегаловірусна інфекція або інфекція вірусу Епштейна-Барра. Клінічна картина хвороби дуже мінлива, що спричиняє труднощі з діагностикою. Пацієнти прогресують у слабкості, приблизно 25% потребують штучної вентиляції легень, 20% не можуть самостійно ходити після шести місяців хвороби і 2–5% помирають. Близько 3–5% пацієнтів виявляють рецидив.

Тим часом мешканки Норвегії, які зробили щеплення від Covid-19 американською вакциною Pfizer, повідомили у соцмережах про збільшення грудей після вакцинації.

Американська біотехнологічна компанія Moderns заявила, що її вакцина у 90 відсотках випадків запобігає зараженню коронавірусом, а у 95 відсотках – важкому перебігу хвороби.