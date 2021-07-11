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    Після щеплення вакциною відомого виробника у жінок стрімко ростуть груди, – ЗМІ

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    Введення вакцини може викликати розширення лімфатичних вузлів, яке є звичайною реакцією організму - Після щеплення вакциною відомого виробника у жінок стрімко ростуть груди, – ЗМІ

    Введення вакцини може викликати розширення лімфатичних вузлів, яке є звичайною реакцією організму

    Фото з відкритих джерел

    Медики заявляють, що така реакція організму на вакцину є тимчасовим явищем

    Мешканки Норвегії, які зробили щеплення від Covid-19 американською вакциною Pfizer, повідомляють в соцмережах про збільшення грудей після цієї процедури. Медики прокоментували голландському виданню NRK цей дивний побічний ефект від вакцини, – пише ТСН.

    Одна із вакцинованих препаратом Pfizer, 17-річна Емма зі столиці Норвегії Осло написала, що через збільшення грудей, їй довелося придбати бюстгальтер на розмір більший.

    Медики стверджують, що такий ефект може викликати розширення лімфатичних вузлів, яке є звичайною реакцією організму на введення цієї вакцини. Як запевнила лікарка Хайнріх Бакманн, збільшення грудей – тимчасове та короткочасне явище.

    За словами представника Норвезького агентства лікарських засобів Стейнар Мадсен, приблизно у 10 відсотків вакцинованих жінок після першого щеплення збільшувалися лімфатичні вузли, через що виникало відчуття, що груди ростуть.

    У компанії-виробнику вакцини Pfizer не виключають, що такий ефект може спостерігатися, але про скарги з цього приводу не чули.

    Нагадаємо, європейський регулятор заявив про серйозні побічні ефекти після вакцин Pfizer і Moderna.

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    Теги: ЄС ЗМІ щеплення вакцинація коронавірус
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    Після щеплення вакциною відомого виробника у жінок стрімко ростуть груди, – ЗМІ