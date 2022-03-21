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    Ми працюватимемо по Україні максимально швидко, – профільний єврокомісар

    Єврокомісар&nbsp;з питань розширення та сусідства Олівер Варгеї заявив, що працюватиме по заявці України на членство в Євросоюзі так швидко, як тільки зможе - Ми працюватимемо по Україні максимально швидко, – профільний єврокомісар
    Єврокомісар з питань розширення та сусідства Олівер Варгеї заявив, що працюватиме по заявці України на членство в Євросоюзі так швидко, як тільки зможе
    фото: Twitter Варгеї

    У Брюсселі зібралися міністри закордонних справ країн-членів Євросоюзу

    Перед засіданням керівників МЗС Євросоюзу профільний єврокомісар Олівер Варгеї згадав про Україну. Про це Варгеї повідомив у Twitter.

    «Євросоюз продовжує підтримувати Україну та її народ, надаючи допомогу»в – запевнив Варгеї, який займає посаду єврокомісара з питань розширення та сусідства.

    Єврокомісар згадав також і про процес надання Україні офіційного статуса кандидата у члени Європейського союзу. Варгеї зазначив, що Єврокомісія уже почала роботу над наданням висновку щодо заявки України на членство у Євросоюзі.

    «Ми працюватимемо так швидко, як тільки зможемо», – запевнив Олівер Варгеї.

    Нагадаємо, що 28 лютого Україна звернулася до Європейського Союзу про приєднання до блоку за новою спеціальною процедурою. Лідери восьми країн Євросоюзу підтримали негайне надання Україні перспективи вступу.

    Україна має вступити до Європейського союзу, заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн. Про це вона сказала, відповідаючи на питання про масові акції солідарності, які пройшли по всій Європі на підтримку України, в яку 24 лютого вранці вторглися російські війська Володимира Путіна.

    1 березня Європейський парламент переважною більшістю голосів затвердив резолюцію, яка рекомендує державам-членам ЄС працювати над наданням Україні статусу кандидата на вступ.

    Резолюцію схвалили 637 голосами «за», лише 13 євродепутатів виступили проти, 26 утрималися.

    3 березня МЗС Польщі заявило, що Україна найближчим часом може стати кандидатом у члени Євросоюзу.

    11 березня Рада ЄС запропонувала Єврокомісії розглянути заяву на членство від України.

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Ми працюватимемо по Україні максимально швидко, – профільний єврокомісар