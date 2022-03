Ми працюватимемо по Україні максимально швидко, – профільний єврокомісар

Перед засіданням керівників МЗС Євросоюзу профільний єврокомісар Олівер Варгеї згадав про Україну. Про це Варгеї повідомив у Twitter.

«Євросоюз продовжує підтримувати Україну та її народ, надаючи допомогу»в – запевнив Варгеї, який займає посаду єврокомісара з питань розширення та сусідства.

Єврокомісар згадав також і про процес надання Україні офіційного статуса кандидата у члени Європейського союзу. Варгеї зазначив, що Єврокомісія уже почала роботу над наданням висновку щодо заявки України на членство у Євросоюзі.

«Ми працюватимемо так швидко, як тільки зможемо», – запевнив Олівер Варгеї.

At #EU Foreign Ministers meeting #FAC for @EU_Commission today: #EU continues to stand by #Ukraine & its people, delivering assistance. And we started working on delivering an opinion on the basis of the application for membership for #Ukraine. We will work as fast as we can. pic.twitter.com/XnoRkHkurq