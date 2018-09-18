Валюти країн, які розвиваються, посилили свої позиції



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Долар почав програвати на фоні нових мит США

Російське видання «Коммерсантъ» повідомляє, що за останні шість днів валюти країн, які розвиваються, посилили свої позиції щодо долара на 0,5-2%. Обмінний курс рубля укріпився на 2,8% порівняно із доларом.

Цьому сприяло в тому числі рішення Центрального банку РФ щодо збільшення відсоткової ставки. Подібна ситуація відбувається і з турецькою лірою після рішення Центрального банку цієї країни.

Ситуація виглядала навіть іще краще для розвинених країн, валюти яких щодо долара укріпилися на 1,2%-3,5%. Гра на пониження долара велася через очікування рішення адміністрації Дональда Трампа запровадити нові мита щодо товарів із КНР на 200 млрд. доларів. Дані очікування підтвердилися.

Цього тижня також мають пройти засідання Центробанків ПАР і Бразилії. Якщо на них будуть прийняті рішення, які дозволять змінити тренд щодо відтоку капіталу із цих країн, то валюти всіх країн, які розвиваються, можуть і далі продовжувати посилення щодо долара. При цьому на російську валюту і далі будуть тиснути можливе запровадження санкцій США та сповільнення росту цін на нафту.