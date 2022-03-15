Варшава приступила до конфіскації нерухомості росіян

Нерухомість за адресою Собеського, 100 у Варшаві окупована Російською Федерацією

Російську сторону проінформували про конфіскацію майна

Міністерство закордонних справ дало Варшаві зелене світло на початок конфіскації нерухомості громадян Російської Федерації. Про це повідомляє polsatnews.pl.

Як повідомила речниця міста Моніка Беут-Лутик до початку війни дії, щодо повернення майна за адресами Собеського, 100 і Кілецька, 45 мали «дипломатичний характер», незважаючи на остаточні судові рішення, що наказують їх повернення до Державної скарбниці.

«Кожен крок консультувався з Міністерством закордонних справ. Ми надіслали листи, які повернулися нерозкритими. Російська Федерація не мала наміру передавати нам будівлі», – підсумувала Беут-Лутик.

Коли стосунки із Росією погіршилися після 24 лютого, місту дозволили скористатися конфіскацією.

«Ми знаємо з Міністерства закордонних справ, що відповідну кореспонденцію було ефективно доставлено і найближчими тижнями судовий пристав зможе увійти у власність за адресою Собеського, 100», – сказала прессекретар.

Аналогічна процедура була реалізована у випадку із будівлею за адресою Кілецька, 45.

МЗС Польщі рекомендувало використовувати всі можливі правові засоби у зв'язку з «грубою невідповідністю кількості об'єктів нерухомості, що перебувають у польсько-російських відносинах, та відсутністю перспектив пошуку вирішення цього питання в найближчому майбутньому».

Мер Варшави Рафал Тшасковський повідомляє про будівництво житлового комплексу для сімей українських біженців на вулиці Собеського, 100.

До слова, у Лондоні активісти, які протестують проти війни окупантів на території України, захопили особняк російського олігарха Олега Дерипраски.

Нагадаємо, французький активіст захопив віллу дочки Путіна і запросив туди українців. Вілла, яка належить доньці Путіна Катерині Тихоновій, має вісім спальних місць та три ванні кімнати.

У неділю, 13 березня, журналісти опублікували відео, на якому видно активіста з прапором України всередині вілли.