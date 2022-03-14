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    У Лондоні протестувальники захопили особняк російського олігарха Дерипаски

    У Лондоні протестувальники захопили особняк російського олігарха Дерипаски
    фото: itv.com

    Активісти розгорнули банери з написами «Ця власність звільнена»

    У Лондоні активісти, які протестують проти війни окупантів на території України, захопили особняк російського олігарха Олега Дерипраски. Мільярдер перебуває у списку санкцій. Про це пише ITV.

    Протестувальники розгорнули банери з написами «Ця власність звільнена».

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    У Лондоні протестувальники захопили особняк російського олігарха Дерипаски
    У Лондоні протестувальники захопили особняк російського олігарха Дерипаски

    «Поліція була викликана невдовзі після 03:00 (за київським часом) у понеділок, 14 березня, до житлового будинку на Белгрейв-сквер, SW1. Офіцери прибули та виявили, що кілька людей проникли всередину і повісили транспаранти з вікон нагорі. Офіцери залишаються на місці», – зазначається у повідомленні.

    До слова, французький активіст захопив віллу дочки Путіна і запросив туди українців. Вілла, яка належить доньці Путіна Катерині Тихоновій, має вісім спальних місць та три ванні кімнати. У неділю, 13 березня, журналісти опублікували відео, на якому видно активіста з прапором України всередині вілли.

    Теги: Росія війна олігархи Велика Британія активісти поліція #stoprussia
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    У Лондоні протестувальники захопили особняк російського олігарха Дерипаски