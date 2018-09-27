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    Ватикан виправив заяву про підтримку надання автокефалії Україні

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    Ватикан виправив заяву про підтримку надання автокефалії Україні

    Клімкін зустрівся з Секретарем з міждержавних відносин Святого Престолу Полом Річардом Галлахером

    Ватикан виправив заяву прес-служби українського міністра закордонних справ Павла Клімкіна про підтримку надання автокефалії Україні.

    У заяві, опублікованій на сайті Апостольської нунціатури (дипломатичне представництво Святого Престолу) в Україні, підкреслюється, що створення помісної церкви є внутрішньою справою православної церкви.

    «Частково виправляючи новину, яку вчора дало урядове джерело, де йдеться про зустріч між архієпископом Полом Річардом Галлахером ... і паном Павлом Клімкіним ..., Апостольська нунціатура в Україні ще раз підтверджує позицію, багаторазово висловлену Святим Престолом, для якого питання створення єдиної української православної помісної церкви є внутрішнім питанням православної церкви, щодо якого Святий Престол не чинив і не має наміру надавати ніякої оцінки», — йдеться в повідомленні представництва католицької церкви на території України.

    9bc6b02a54c866282710a1e1de16368e1e22e320Нагадаємо, що 25 вересня 2018 року в рамках 73-ї сесії ГА ООН Міністр закордонних справ України Павло Клімкін зустрівся з Секретарем з міждержавних відносин Святого Престолу Полом Річардом Галлахером.

    «Святий Престол поважає рішення українського народу щодо створення єдиної помісної церкви», — йшлося в повідомленні прес-служби МЗС України.

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