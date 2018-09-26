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    Політика

    Святий Престол поважає рішення України щодо створення єдиної помісної церкви

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    <div class="publication-img-wrapper"> <div class="publication-img-wrapper__caption">Павло Клімкін та Пол Річард Галлахер</div> <div></div> </div> - Святий Престол поважає рішення України щодо створення єдиної помісної церкви
    Фото: https://mfa.gov.ua/ua
    Павло Клімкін та Пол Річард Галлахер

    Співрозмовники обговорили процес надання автокефалії українській православній церкві.

    Святий Престол поважає рішення українського народу щодо створення єдиної помісної церкви. Про це йдеться у повідомленні на сайті МЗС.

    Про це в ході зустрічі з міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним повідомив секретар з міждержавних відносин Святого Престолу Пол Річард Галлахер. Співрозмовники обговорили процес надання автокефалії українській православній церкві.

    «Українською стороною наголошено, що Томос, як перший крок до нової церкви, стане актом глибокої історичної справедливості та передвісником миру, єдності та гармонії, зміцнення конституційного принципу свободи віросповідань та захисту прав і свобод українського народу. Цей процес вже розпочався і повернення до «status quo» є неможливим», - йдеться у повідомленні.

    Зазначається, що підтримка Святого Престолу та чітка позиція щодо надання Томосу є важливим кроком для посилення міжрелігійного діалогу.

    МЗС Павло Клімкін церква томос автокефалія
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