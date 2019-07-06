Вавилон внесли до списку світової спадщини ЮНЕСКО
Руїни Вавилону розташовані за 90 кілометрів від Багдаду
Стародавнє місто Вавилон, розташоване на території сучасного Іраку, включили в список світової спадщини ЮНЕСКО.
Про це повідомляє пресслужба організації.
За таке рішення проголосували на 43-й сесії комітету світової спадщини ЮНЕСКО, яка відбувається в Баку. Влада Іраку домагалася цього з 1983 року.
Водночас комітет відмовився включити руїни міста до списку об’єктів культурної спадщини, які перебувають під загрозою.
BREAKING— UNESCO (@UNESCO) 5 липня 2019 р.
New inscription on @UNESCO #WorldHeritage List: Babylon in #Iraq . Bravo!
https://t.co/thV0mwrj0X #43WHC pic.twitter.com/U83XSJnwDU
Руїни Вавилону розташовані за 90 кілометрів від Багдаду, їхня територія — 10 тисяч квадратних кілометрів. Місто заснували в II–I тисячолітті до нашої ери, воно було столицею Вавилонського царства.