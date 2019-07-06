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    Вавилон внесли до списку світової спадщини ЮНЕСКО

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    Вавилон внесли до списку світової спадщини ЮНЕСКО

    Руїни Вавилону розташовані за 90 кілометрів від Багдаду

    Стародавнє місто Вавилон, розташоване на території сучасного Іраку, включили в список світової спадщини ЮНЕСКО.

    Про це повідомляє пресслужба організації.

    За таке рішення проголосували на 43-й сесії комітету світової спадщини ЮНЕСКО, яка відбувається в Баку. Влада Іраку домагалася цього з 1983 року.

    Водночас комітет відмовився включити руїни міста до списку об’єктів культурної спадщини, які перебувають під загрозою.

    Руїни Вавилону розташовані за 90 кілометрів від Багдаду, їхня територія — 10 тисяч квадратних кілометрів. Місто заснували в II–I тисячолітті до нашої ери, воно було столицею Вавилонського царства.

    Ірак ЮНЕСКО культура Twitter місто культурна спадщина
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