Вавилон внесли до списку світової спадщини ЮНЕСКО



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Руїни Вавилону розташовані за 90 кілометрів від Багдаду

Стародавнє місто Вавилон, розташоване на території сучасного Іраку, включили в список світової спадщини ЮНЕСКО.

Про це повідомляє пресслужба організації.

За таке рішення проголосували на 43-й сесії комітету світової спадщини ЮНЕСКО, яка відбувається в Баку. Влада Іраку домагалася цього з 1983 року.

Водночас комітет відмовився включити руїни міста до списку об’єктів культурної спадщини, які перебувають під загрозою.

Руїни Вавилону розташовані за 90 кілометрів від Багдаду, їхня територія — 10 тисяч квадратних кілометрів. Місто заснували в II–I тисячолітті до нашої ери, воно було столицею Вавилонського царства.