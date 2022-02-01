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    Важлива українська агрокультура краща та дешевша за іноземні аналоги: дослідження

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    Частина фермерів вважає, що черешня має бути дорогою - Важлива українська агрокультура краща та дешевша за іноземні аналоги: дослідження
    Частина фермерів вважає, що черешня має бути дорогою
    фото з відкритих джерел

    «Черешня є традиційною для України культурою»

    З-понад 500 сортів черешні, що створені у світі упродовж останніх 30 років, 100 винайшли українські селекціонери. За цим показником Україна посідає перше місце в світі і значно випереджає США, Росію, Румунію, Канаду, Францію, Італію та Угорщину. Про це з посиланням на дослідження сербських вчених Драгана Мілатовича та Драгана Ніколіча розповіла докторка сільськогосподарських наук Інституту садівництва Національної академії аграрних наук України Олена Кіщак.

    За словами докторки наук, черешня є традиційною для України культурою. Проте деякі вітчизняні фермери мають угоди з іноземними селекціонерами і «проштовхують» на наш ринок матеріал, який абсолютно не підходить для ґрунтово-кліматичних умов України. В результаті, заплативши суттєві гроші, фермери ризикують не отримати очікуваної врожайності та, в результаті, зіткнутися з розчаруванням від незадовільного результату.

    Водночас вітчизняні вчені працюють над тим, щоб забезпечити населення якісною черешнею за доступною ціною і виводять такі сорти ягоди, які би найбільше підходили саме для наших кліматичних умов.

    «Частина фермерів запевняють, що черешня – це ексклюзив і її треба продавати дорожче. Але це нонсенс. Черешня – це така ягода, яка має бути доступна і українці повинні їсти її вдосталь. Поки іноземці здорожчують технології, вітчизняні фахівці прагнуть зробити цю високовітамінну дієтичну продукцію дешевою для громадян», – підсумувала Олена Кіщак.

    За словами Олени Кіщак, такі сорти черешні, як Крупноплідна, Талісман, Темпоріон, Електра, Анонс, Аннушка, Василіса прекрасна, Любава, Легенда Млієва та інші є безцінним національним надбанням, що дає можливість добирати адаптований сортовий склад насаджень для різноманітних ґрунтово-кліматичних умов України, нівелювати виклики, пов'язані зі зміною клімату та мінливого попиту на світовому ринку.

    Нагадаємо, нещодавно експерт розповів, які ягоди та фрукти вигідно вирощувати в Україні.

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    Теги: гроші аграрії фрукти ягода
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    Важлива українська агрокультура краща та дешевша за іноземні аналоги: дослідження