Вбивця школярки із Кіровоградщини переховувався у Польщі



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Завдяки тісній співпраці українських і польських правоохоронців зловмисника передали поліції України

15 серпня суд обере зловмиснику запобіжний захід

Нацполіція затримала підозрюваного у вбивстві 17-літньої жительки Кіровоградщини Діани Хріненко. Сьогодні, 15 серпня, поліцейські доставили зловмисника до суду для розгляду щодо обрання запобіжного заходу.

Про це повідомив перший заступник Голови Національної поліції України – начальник кримінальної поліції В’ячеслав Аброськін.

Він нагадав, що 24 серпня 2018 року у селі Суботці Знам’янського району Кіровоградської області зникла 17-річна місцева жителька Діана Хріненко. Поліцейські встановили обставини зникнення дитини. 24 серпня Діана вночі поверталася додому з дискотеки. Дорогою дівчина спілкувалась по телефону з хлопцем. Коли до подвір’я залишилося дійти близько 300 метрів, дівчина голосно закричала та сказала хлопцю, аби той швидко телефонував її матері, бо на неї напали. Потім зв’язок з нею перервався, повідомляє Департамент комунікації Національної поліції України.

Зазначається, що правоохоронці організували масштабні пошуки зниклої неповнолітньої. Упродовж тривалого часу працівники поліції, рятувальники, військовослужбовці Нацгвардії та представники громадськості цілодобово прочісували село, де сталась подія. Крім того, відпрацьовувалися сусідні населені пункти та прилеглі до них території.

«У рамках пошукових та оперативних заходів, спрямованих на встановлення обставин пригоди, ми, в буквальному сенсі, обшукали кожен колодязь, кожну канаву, обійшли кожне подвір’я та перевірили всіх раніше судимих громадян і осіб без постійного місця проживання», – заявив перший заступник глави Нацполіції.

Пошуки зниклої дівчини тривали увесь час, проте її останки знайшли лише у березні 2019 року. При проведенні слідчих та розшукових дій поліцейським вдалось вийти на підозрюваного – 28-річного мешканця одного з сіл Знам’янського району на Кіровоградщині.

«Слідчі зібрали доказову базу щодо причетності молодика до вбивства Діани Хріненко. Після цього його оголосили в розшук. Поліцейським вдалося встановити місце перебування підозрюваного. Виявилося, що після скоєння злочину чоловік упродовж тривалого часу переховувався на території Польщі. Завдяки тісній співпраці українських і польських правоохоронців зловмисника передали поліції України», - заявили в пресслужбі.

Раніше повідомлялося, що неподалік Кропивницького у полі знайшли останки дівчини – в одязі, дуже схожому на той, у котрий була вбрана школярка Діана Хріненко, яка зникла у серпні минулого року.