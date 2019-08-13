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    Підозрюваного у вбивстві Дарини Лук'яненко направили на психіатричну експертизу

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    Микола Тарасов - Підозрюваного у вбивстві Дарини Лук'яненко направили на психіатричну експертизу
    Микола Тарасов
    Фото: dumskaya.net

    Підозрюваний проти проведення експертизи не заперечував

    Підозрюваного у вбивстві 11-річної Дарини Лук'яненко Миколи Тарасова направили на психіатричну експертизу.

    Про це повідомляє одеське видання «Думская».

    Згідно з постановою суду від 9 серпня, Тарасова направлять в Одеський обласний центр психічного здоров'я для проходження стаціонарної комплексної судової психолого-психіатричної експертизи для встановлення її психічного стану в момент скоєння злочину.

    Клопотання про проведення огляду слідчий подав, а прокурор підтримав. Підозрюваний і його захисник проти проведення експертизи не заперечували.

    Зазначається, що 22-річному Миколі Тарасову інкримінують злочини, передбачені одразу чотирма статтями Кримінального кодексу України: частина 2 ст. 146, частина 4 ст. 152, пункти 2 і 10 частини 2 ст. 115, ст. 297 - «викрадення», «замах на зґвалтування неповнолітньої», «вбивство неповнолітнього, поєднане із зґвалтуванням» і «наругу над тілом».

    Як відомо, судові медики прийшли до висновку, що безпосередньою причиною смерті 11-річної дівчинки Дар'ї Лук'яненко була колото-різана рана шиї.

    Нагадаємо, правоохоронці затримали 22-річного підозрюваного у вбивстві 11-річної дівчинки, тіло якої виявили в смт Іванівка Одеської області.  Тіло дівчинки витягли з вигрібної ями. Дитина була повністю роздягнена.

    Підозрюваному загрожує довічне ув'язнення. Слідство вважає, що вбивство дитини було скоєно на сексуальному ґрунті.

    Раніше повідомлялося, що 13 червня Дарина Лук’яненко, яка мешкає у селищі Іванівка, пішла до танцювального гуртку і зникла.

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