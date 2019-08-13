Підозрюваного у вбивстві Дарини Лук'яненко направили на психіатричну експертизу



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Микола Тарасов Фото: dumskaya.net

Підозрюваний проти проведення експертизи не заперечував

Підозрюваного у вбивстві 11-річної Дарини Лук'яненко Миколи Тарасова направили на психіатричну експертизу.

Про це повідомляє одеське видання «Думская».

Згідно з постановою суду від 9 серпня, Тарасова направлять в Одеський обласний центр психічного здоров'я для проходження стаціонарної комплексної судової психолого-психіатричної експертизи для встановлення її психічного стану в момент скоєння злочину.

Клопотання про проведення огляду слідчий подав, а прокурор підтримав. Підозрюваний і його захисник проти проведення експертизи не заперечували.

Зазначається, що 22-річному Миколі Тарасову інкримінують злочини, передбачені одразу чотирма статтями Кримінального кодексу України: частина 2 ст. 146, частина 4 ст. 152, пункти 2 і 10 частини 2 ст. 115, ст. 297 - «викрадення», «замах на зґвалтування неповнолітньої», «вбивство неповнолітнього, поєднане із зґвалтуванням» і «наругу над тілом».

Як відомо, судові медики прийшли до висновку, що безпосередньою причиною смерті 11-річної дівчинки Дар'ї Лук'яненко була колото-різана рана шиї.

Нагадаємо, правоохоронці затримали 22-річного підозрюваного у вбивстві 11-річної дівчинки, тіло якої виявили в смт Іванівка Одеської області. Тіло дівчинки витягли з вигрібної ями. Дитина була повністю роздягнена.

Підозрюваному загрожує довічне ув'язнення. Слідство вважає, що вбивство дитини було скоєно на сексуальному ґрунті.

Раніше повідомлялося, що 13 червня Дарина Лук’яненко, яка мешкає у селищі Іванівка, пішла до танцювального гуртку і зникла.