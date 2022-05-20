Вбивство українця. Адвокат російського солдата просить суд його виправдати

Вадиму Шишимаріну загрожує довічне ув'язнення за вбивство мирної людини

Український адвокат Віктор Овсянніков, який захищає сержанта російської армії Вадима Шишимаріна, обвинуваченого у порушенні законів та звичаїв війни, просить суд його виправдати. Про це сьогодні він повідомив у залі суду під час дебатів, передає «Главком».

За словами захисника Шишимаріна, на лаві підсудних мали би бути інші військовослужбовці РФ: старший лейтенант Олександр Калінін, прапорщик Микола Макєєв, а також військовий Куфаков, якого згодом було вбито.

Розгляд справи стосується 62-річного Олександра Шеліпова, мирного мешканця села Чупахівка на Сумщині. 28 лютого 2022 року його вбив Шишимарін пострілом у голову зі свого автомата Калашникова. На момент злочину обвинувачений перебував у автомобілі, який рухався. У машині також перебувало ще четверо військових РФ.

«Першим побачив цивільну особу Макєєв. Він же віддав наказ Шишимаріну здійснити постріл. Він був старшим по званні за Шишимаріна. Підзахисний відмовився виконати наказ. Другий наказ віддав Куфаков. І знову Шишимарін відмовляється виконати наказ. І вже після цього Куфаков починає тиснути та погрожувати Шишимаріну, кажучи про те, що цивільна особа, в якої мобільний телефон, і він може передати координати Збройним силам України. Тобто Шишимарін піддався тиску з боку двох осіб, яких він у тій бойовій обстановці вважає своїми командирами», – наголосив захисник російського солдата.

Адвокат Овсянніков вважає, що його клієнт не мав прямого умислу, щоб вбити українця. Мовляв, на обвинуваченого тиснули інші товариші по службі, у яких вище військове звання. Тим паче, робить висновок адвокат, Вадим Шишимарін виконував наказ не з метою, щоб вбити людину, а формально, сподіваючись, що не влучить.

Крім цього, захисник Шишимаріна зробив припущення: старший лейтенант Олександр Калінін, який на момент вбивства мирного мешканця перебував у багажнику машини, самоусунувся від командування. Адвокат зауважив: планував у суді допитати Калініна та Макєєва. Проте їх Україна вже обміняла на наших військовополонених.

Підсумовуючи, адвокат Шишимарін наголосив: варто судити більш високе керівництво «іншої країни, яке винно у розв’язуванні цієї війни. А не цього хлопця».

«Він просто намагався врятувати власне життя. При цьому відчував загрозу від тих, хто перебував поруч із ним. Чи дозволено будь-яким військовослужбовцям завдавати загрозу мирному населенню? Моя відповідь – категорично ні... На війні не буває типових ситуацій. І тим більше будь-які дії не підлягають узагальненню. Суд повинен розібратися у цій ситуації», –заявив Віктор Овсянніков.

Додамо, що прокурор просив суд призначити довічне ув’язнення сержанту російської армії Вадиму Шишимаріну за вбивство мирної людини. П’ять вилучених автоматів Калашникова, які визнано речовими доказами, просить передати Збройним силам України.

23 травня Солом’янський районний суд Києва готується винесе перший вирок щодо воєнних злочинів, скоєних російськими солдатами в Україні.

Нагадаємо, що в Україні триває 86-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.