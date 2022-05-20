Росія скасовує віковий ценз для тих, хто за гроші воюватиме з Україною

Перший контракт про проходження військової служби має право укласти громадяни віком від 18 до 40 років

До Держдуми внесено законопроєкт про скасування вікової межі для укладання першого контракту про проходження військової служби. Про це повідомляє Interfax.

«Метою законопроєкту є виключення вікової межі для громадян працездатного віку (іноземних громадян), за якого їм надається право укладати перший контракт про проходження військової служби», – йдеться в записці пояснення до законопроєкту, внесеного в п'ятницю.

У ній наголошується, що «для застосування високоточної зброї, експлуатації озброєння та військової техніки необхідні високопрофесійні фахівці», а такими вони зазвичай стають до 40-45 років.

Водночас наразі передбачено, що перший контракт про проходження військової служби має право укласти громадяни віком від 18 до 40 років, а іноземні громадяни – віком від 18 до 30 років.

«Реалізація таких підходів сприятиме залученню фахівців популярних спеціальностей, насамперед споріднених з цивільним, (медичного забезпечення, інженерних, технічного обслуговування, експлуатації, зв'язку та ін.) на військову службу за контрактом», – йдеться у документі.

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