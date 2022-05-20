Вступна кампанія 2022: як взяти участь у мультипредметному тесті

У п'ятницю, 20 травня, розпочинається важливий етап для учасників національного мультипредметного тесту. Про це у Telegram нагадав міністр освіти й науки Сергій Шкарлет і пояснив, як підтвердити участь у тесті.

«До 7 червня (включно) триватиме етап підтвердження участі в основній сесії НМТ, який здійснюватиметься через інформаційну сторінку: з 20 травня до 7 червня; з 21 червня до 7 липня. Ті випускники, які з 20 травня до 7 червня 2022 року не матимуть змоги підтвердити своєї участі в НМТ, не зможуть взяти участь в основній сесії тестування», – написав Шкарлет.

Він зазначив, що тільки після проходження двох етапів підтвердження участі в НМТ з 12 липня 2022 року для учасника з’явиться можливість завантажити запрошення-перепустку, де буде зазначено дату, час і місце проведення НМТ.

Міністр закликав якнайуважніше поставитися до вибору населеного пункту, адже ця інформація дозволить Українському центру оцінювання якості освіти сформувати мережу тимчасових екзаменаційних центрів.

Які особливості мультипредметного тесту

У межах вступної кампанії 2022 року для вступу на бакалаврат замість традиційного ЗНО передбачено проведення національного мультипредметного тесту в комп’ютерному форматі. Цей іспит проводитиметься очно в спеціальних тимчасових екзаменаційних центрах. Це аудиторії шкіл і університетів, де будуть створені комп’ютерні класи та працюватимуть інструктори.

У Міносвіти планують проведення трьох сесій НМТ: основної і додаткової в липні, а також спеціальної – у вересні.

Випробування міститиме три блоки завдань:

з української мови;

з математики;

з історії України.

Загальна кількість завдань національного мультипредметного тесту – 60, на виконання яких буде відведено 90 хвилин. Завдання буде оцінено відповідно до схеми нарахування балів, застосовуваної в ЗНО.

Нагадаємо, раніше Міносвіти презентувало умови вступної кампанії до вишів 2022 року.