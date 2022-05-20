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    Вступна кампанія 2022: як взяти участь у мультипредметному тесті

    Загальна кількість завдань національного мультипредметного тесту &ndash; 60 - Вступна кампанія 2022: як взяти участь у мультипредметному тесті
    Загальна кількість завдань національного мультипредметного тесту – 60
    фото з відкритих джерел

    Міністр освіти й науки Сергій Шкарлет пояснив абітурієнтам, що потрібно зробити, аби взяти участь у національному мультипредметному тесті

    У п'ятницю, 20 травня, розпочинається важливий етап для учасників національного мультипредметного тесту. Про це у Telegram нагадав міністр освіти й науки Сергій Шкарлет і пояснив, як підтвердити участь у тесті.

    «До 7 червня (включно) триватиме етап підтвердження участі в основній сесії НМТ, який здійснюватиметься через інформаційну сторінку: з 20 травня до 7 червня; з 21 червня до 7 липня. Ті випускники, які з 20 травня до 7 червня 2022 року не матимуть змоги підтвердити своєї участі в НМТ, не зможуть взяти участь в основній сесії тестування», – написав Шкарлет.

    Він зазначив, що тільки після проходження двох етапів підтвердження участі в НМТ з 12 липня 2022 року для учасника з’явиться можливість завантажити запрошення-перепустку, де буде зазначено дату, час і місце проведення НМТ.

    Міністр закликав якнайуважніше поставитися до вибору населеного пункту, адже ця інформація дозволить Українському центру оцінювання якості освіти сформувати мережу тимчасових екзаменаційних центрів.

    Які особливості мультипредметного тесту

    У межах вступної кампанії 2022 року для вступу на бакалаврат замість традиційного ЗНО передбачено проведення національного мультипредметного тесту в комп’ютерному форматі. Цей іспит проводитиметься очно в спеціальних тимчасових екзаменаційних центрах. Це аудиторії шкіл і університетів, де будуть створені комп’ютерні класи та працюватимуть інструктори.

    У Міносвіти планують проведення трьох сесій НМТ: основної і додаткової в липні, а також спеціальної – у вересні.

    Випробування міститиме три блоки завдань:

    • з української мови;
    • з математики;
    • з історії України.

    Загальна кількість завдань національного мультипредметного тесту – 60, на виконання яких буде відведено 90 хвилин. Завдання буде оцінено відповідно до схеми нарахування балів, застосовуваної в ЗНО.

    Нагадаємо, раніше Міносвіти презентувало умови вступної кампанії до вишів 2022 року.

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    Теги: росія окупанти міністр діти війна документи навчання Україна окупація Сергій Шкарлет #stoprussia
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    Вступна кампанія 2022: як взяти участь у мультипредметному тесті