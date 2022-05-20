  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    Рашисти з мінометів розстріляли прикордонні райони Чернігівщини

    Уранці 20 травня окупанти відкрили вогонь по Сеньківці з мінометів&nbsp; - Рашисти з мінометів розстріляли прикордонні райони Чернігівщини
    Уранці 20 травня окупанти відкрили вогонь по Сеньківці з мінометів 
    фото з відкритих джерел

    Унаслідок російських обстрілів ніхто не загинув і не постраждав

    Окупанти 19-20 травня з території РФ завдали мінометного удару по прикордонних населених пунктах Грем'яч і Сеньківка на Чернігівщині. Про це повідомила речниця Чернігівського прикордонного загону Галина Шеховцова.

    За її словами, уранці 20 травня окупанти відкрили вогонь по Сеньківці з мінометів 120-го калібру. Також 19 травня був, імовірно, мінометний обстріл Грем'яча.

    Галина Шеховцова, що такі поодинокі випадки відбувалися протягом доби. Унаслідок російських обстрілів ніхто не загинув і не постраждав.

    Нагадаємо, розпочалась вісімдесят шоста доба героїчного протистояння українського народу російському воєнному вторгненню. Противник веде наступальну операцію у районах населених пунктів Лисичанськ і Сєверодонецьк.

    Теги: росія окупанти війна Чернігівщина обстріл Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Рашисти з мінометів розстріляли прикордонні райони Чернігівщини