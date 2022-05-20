Рашисти з мінометів розстріляли прикордонні райони Чернігівщини

Уранці 20 травня окупанти відкрили вогонь по Сеньківці з мінометів

Унаслідок російських обстрілів ніхто не загинув і не постраждав

Окупанти 19-20 травня з території РФ завдали мінометного удару по прикордонних населених пунктах Грем'яч і Сеньківка на Чернігівщині. Про це повідомила речниця Чернігівського прикордонного загону Галина Шеховцова.

За її словами, уранці 20 травня окупанти відкрили вогонь по Сеньківці з мінометів 120-го калібру. Також 19 травня був, імовірно, мінометний обстріл Грем'яча.

Галина Шеховцова, що такі поодинокі випадки відбувалися протягом доби. Унаслідок російських обстрілів ніхто не загинув і не постраждав.

Нагадаємо, розпочалась вісімдесят шоста доба героїчного протистояння українського народу російському воєнному вторгненню. Противник веде наступальну операцію у районах населених пунктів Лисичанськ і Сєверодонецьк.