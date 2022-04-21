Вбивство українки під час зйомок: творці фільму заплатять штраф

Творців фільму Rust оштрафували на $136 тис. за вбивство кінооператорки

Бюро з охорони праці та техніки безпеки штату Нью-Мексико змусить компанію Rust Movie Productions LLC, яка займається зйомками фільму Rust, заплатити великий штраф, що становить понад $136 тис. Під час роботи над цією картиною американський актор Алек Болдуін випадково застрелив оператора Галину Гатчінс.

«Роботодавець не надав робоче місце, вільне від небезпек, що розпізнаються, які викликали або могли призвести до смерті або серйозної фізичної шкоди для співробітників», – сказано в офіційному документі відомства.

Зазначається, що творці фільму, під час зйомок якого було вбито кінооператорку, порушили закон про охорону праці, зокрема пункт про обов'язки, що потребують безпеки під час роботи, у зв'язку з чим вона має виплатити 136 793 долари протягом 15 днів.

Раніше стало відомо, що Алек Болдуін подав позов проти продюсерів фільму. Зазначається, що він має намір «зняти із себе відповідальність та покрити свої судові витрати». Артист наголосив, що не відповідав за безпеку вогнепальної зброї та не наймав співробітників, які працювали на знімальному майданчику.

Нагадаємо, американський актор Алек Болдуін випадково вбив одну людину та поранив іншу на знімальному майданчику стрічки Rust у Мексиці. Загибла, 42-річна фотографка та кінооператорка Галина Гатчінс, була українкою, яка народилася та виросла в Києві.

Галина Гатчінс закінчила Київський національний університет за спеціальністю «міжнародна журналістика». У 2015 році Гатчінс закінчила Американський інститут кіно, після чого почала знімати фільми. У 2019 році вона перемогла в номінації «Висхідна зірка» від видання American Cinematographer.

Раніше стало відомо, що постріл з пістолета, який убив на знімальному майданчику жінку-оператора, зробив знаменитий голлівудський актор Алек Болдуін. Представник офісу шерифа округу Санта-Фе Хуан Ріос повідомив, що стосовно Болдуіна поки не висунуто звинувачень.

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