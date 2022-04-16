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    Події в Україні

    Знущалась і доводила до сліз. Відомий співак розказав, якою є справжня Оксана Марченко

    Оксана Марченко висміювала Melovin на одному з талант-шоу, де була ведучою - Знущалась і доводила до сліз. Відомий співак розказав, якою є справжня Оксана Марченко
    Оксана Марченко висміювала Melovin на одному з талант-шоу, де була ведучою
    фото: melovin_official/Instagram

    Melovin зізнався, що Марченко кепкувала з його зовнішності

    Український співак Костя Бочаров, відомий як Melovin, пригадав, як Оксана Марченко висміювала його на одному з талант-шоу, де була ведучою, а він брав участь. Поділитися правдою виконавця підштовхнула нещодавня промова Марченко з закликом звільнити її чоловіка, кума Путіна і нардепа Віктора Медведчука, якого затримала СБУ.

    Melovin на своїй сторінці у Instagram зізнався, що Марченко доводила його до сліз, висміювала його образ і називала сатанистом.

    «Оксано, ні…. навіть не намагайтеся. А колись, далекого 2015 року, образ м'якої та душевної ведучої, яка підтримувала кожного учасника за лаштунками шоу «Ікс Фактор», був повністю зруйнований для мене та всіх моїх друзів, які тоді були поруч у групі підтримки. Насмішки з боку, жартування та уїдливі коментарі щодо моєї зовнішності – лінзи, татуювання… мене назвали сатаністом і що я не від Бога. У присутності всіх моїх друзів почали відчитувати, як свою власну дитину», – пригадав артист.

    Утім, зізнається Melovin, образ у нього на Марченко нема. Ба більше, вони завжди вітали одне одного зі святами навіть після шоу. Однак співак зрозумів, що собою Марченко являє:

    «Просто, лише зараз у мене нарешті склався пазл акторки без «Оскара». Колись обіймаючи діток, зараз сидіти і спостерігати, як на твоїй землі їх безжально вбиває кум. Ось тепер, гадаю, з'явиться реальна можливість стати паломницею, не вмикаючи камери», – сказав Melovin.

    Раніше російський музичний критик і журналіст Сергій Сосєдов розповів, чому розірвав стосунки із кумою російського президента та дружиною одіозного політика Віктора Медведчука Оксаною Марченко.

    Нагадаємо, дружина Віктора Медведчука Оксана Марченко, яку важко було впізнати після нової пластичної операції та в окулярах, записала відеозвернення до президента Володимира Зеленського. Вона в ультимативній формі вимагала звільнити Медведчука.

    На пресконференції, організованій у Москві, Марченко заявила – Медведчук, мовляв, нікуди не тікав, а СБУ сфабрикувала його втечу, побила політика під час затримання і зараз, імовірно, катує його.

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    Теги: росія окупанти СБУ історія війна політика Оксана Марченко Україна артист дружина Melovin журналіст Instagram окупація співак час #stoprussia
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    Знущалась і доводила до сліз. Відомий співак розказав, якою є справжня Оксана Марченко