Вчені назвали напій, що допомагає знизити тиск



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Лікарі з'ясували, що розбавлений брусничний сік істотно зменшував підвищений тиск.

Доктор Енн Ківімякі розповіла, що брусничний сік допомагає знизити підвищений тиск. За її словами, він містить багато поліфенолу, які зменшують ризик виникнення серцево-судинних захворювань.

Про це повідомляє Medical Xpress.

Як зазначається, до такого висновку вона прийшла після експериментального дослідження на лабораторних щурах.

Епідеміологічні дослідження показали, що їжа, багата на поліфеноли, знижує ризик серцево-судинних захворювань. Брусниця, чорниця, журавлина і чорна смородина є відмінними джерелами поліфенолів.

Розведений сік брусниці значно знижував високий кров'яний тиск, в той час як сік, який містив більше поліфенолів, поліпшував порушену функцію кровоносних судин до рівня здорових судин.

Сік не перешкоджав віковому підвищенню артеріального тиску, характерному для гіпертонічної хвороби тварин.