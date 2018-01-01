Вчені придумали простий спосіб виявлення аутизму
- Сьогодні, 13:58
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Простий аналіз крові або сечі зможе підтвердити наявність аутизму
Британські вчені розробили аналіз крові і сечі на аутизм. Про цей тест вони розповіли в статті в журналі Molecular Autism.
Як повідомляється, дослідники знайшли зв'язок між розладами аутистичного спектру і пошкодженні білків в плазмі крові через окислення і глікірування - процесів, при яких активні форми кисню або відновлючі вуглеводи (глюкоза, фруктоза і ін.) спонтанно змінюють білки. Вони взяли зразки крові і сечі у 38 дітей з РАС і у 31 здорових дітях. Науковці виявили, що у дітей з РАС найбільш високі рівні амінокислоти дітірозіну, маркера окислювальних процесів, і кінцевих продуктів глікірування.
Наразі діагностика по крові і сечі - найбільш надійний спосіб виявлення захворювання. Наступним етапом роботи стане перевірка тесту на інших групах дітей.