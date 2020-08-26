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    Вчені назвали три небезпечні фактори, які призводять до смерті від коронавірусу

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    Найчастіше від коронавірусу&nbsp;<span>помирають люди, які страждають від високого кров'яного тиску, ожиріння і цукрового діабету одночасно</span> - Вчені назвали три небезпечні фактори, які призводять до смерті від коронавірусу
    Найчастіше від коронавірусу помирають люди, які страждають від високого кров'яного тиску, ожиріння і цукрового діабету одночасно

    Ожиріння на 48% збільшує ризик смерті людини від коронавірусної хвороби

    Дослідники із американського Університету Тулейн з'ясували, що найчастіше від ускладнень, викликаних коронавірусною хворобою, помирають люди, які страждають від високого кров'яного тиску, ожиріння і цукрового діабету одночасно. Результати дослідження опубліковано на сайті EurekAlert!.

    Учені проаналізували випадки госпіталізації 287 пацієнтів із Covid-19 з 30 березня до 5 квітня. Середній вік хворих становив 61 рік. Найбільш поширеними станами були гіпертонія – 80%, ожиріння – 65%, цукровий діабет – 54%, низький рівень ліпопротеїнів високої щільності – 39%.

    Усіх хворих розділили на дві групи: із діагнозом «метаболічний синдром» (66% усіх випадків) і без нього. Метаболічний синдром – це сукупність принаймні трьох із п'яти станів: гіпертонії, високого рівня цукру в крові, ожиріння, високого рівня тригліцеридів і низького рівня «хорошого» холестерину, пов'язаного з ліпопротеїнами високої щільності.

    Виявилося, що 56% пацієнтів із метаболічним синдромом потрапили у відділення інтенсивної терапії, 48% потребували штучної вентиляції легень (ШВЛ), у 37% розвинувся гострий респіраторний дистрес-синдром, а 26% померли. У другій групі ці показники становили 24, 18, 11 і 10% відповідно.

    Після врахування віку, статі, раси, місцезнаходження лікарні та інших супутніх захворювань медики виявили, що пацієнти з метаболічним синдромом мали в 3,4 рази більше шансів померти від Covid-19, ніж ті, хто цього захворювання не мав. Ці пацієнти також мали майже в п'ять разів більше шансів потрапити до реанімаційного відділення та потребувати ШВЛ.

    Водночас дослідження не виявило збільшення смертності для пацієнтів, коли у них спостерігався лише один із станів, які відносять до метаболічного синдрому. Однак у хворих, які мали ожиріння або цукровий діабет, виявили підвищений ризик потрапити до відділення інтенсивної терапії та потребувати апарату ШВЛ.

    здоров'я медицина смерть хвороби коронавірус
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