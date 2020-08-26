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    Минулої доби на Буковині померли п'ятеро хворих на пневмонію

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    Загальна кількість зареєстрованих летальних випадків від коронавірусу на Буковині &ndash; 268 - Минулої доби на Буковині померли п'ятеро хворих на пневмонію
    Загальна кількість зареєстрованих летальних випадків від коронавірусу на Буковині – 268

    Померлі мали двобічні пневмонії, у двох із них коронавірус був підтверджений

    За минулу добу в Чернівецькій області зафіксовано п’ять летальних випадків серед пацієнтів з коронавірусом та підозрою на інфекцію.

    Як повідомили у пресслужбі ОДА, у хворих була двостороння пневмонія.

    Троє померлих - жителі Заставнівського району. Так, у Заставнівській райлікарні помер 50-річний чоловік з підозрою на Covid-19. Мав двобічну пневмонію та онкологічне захворювання кишківника. Інший чоловік, 1937 р. н. мав підтверджений коронавірус, лікувався амбулаторно і помер вдома. Також Covid-19 підтверджено в 70-річної жительки району, яка лікувала пневмонію в обласній лікарні.

    Крім того, в обласній лікарні померла жителька Герцаївського району 1956 р. н. з підозрою на коронавірус, яка мала двобічну пневмонію, цукровий діабет, надмірну вагу.

    Менше доби в лікарні пробув чоловік 1955 р. н. із Глибоцького району. Мав важку двобічну пневмонію, підозру на Covid-19, був ушпиталений вже у критичному стані.

    Загальна кількість зареєстрованих летальних випадків від коронавірусу на Буковині на сьогодні сягає 268 осіб.

    Також нагадаємо, що у лікарнях Чернівців закінчуються ліжка для хворих на коронавірус. 

    У Чернівцях зафіксовано 3466 випадків захворювання на Covid-19. За минулу добу додалось 67 лабораторно підтверджених випадків хвороби.

    Загалом у Чернівецькій області зафіксували 9541 випадок інфікування Covid-19. З них 5964 пацієнти одужали, а 266 людей померли.

    В Україні станом на 26 серпня лабораторно підтверджено 110 085 випадків Covid-19, з них за добу – 1 670.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      110085
    • Хворіють
      54277
    • Одужали
      53454
    • Померли
      23544

    До слова, 25 серпня Чернівецька міськрада вирішила послабити карантин. Міська рада дозволила роботу ринків, торгових комплексів, громадського транспорту, а також шкіл і дитсадків.

    Раніше повідомлялося, що у Чернівецькій області через посилення карантину медики не можуть дістатися до обласного центру.

    26 серпня уряд продовжив адаптивний карантин до 1 листопада.

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