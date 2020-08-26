Минулої доби на Буковині померли п'ятеро хворих на пневмонію
Померлі мали двобічні пневмонії, у двох із них коронавірус був підтверджений
За минулу добу в Чернівецькій області зафіксовано п’ять летальних випадків серед пацієнтів з коронавірусом та підозрою на інфекцію.
Як повідомили у пресслужбі ОДА, у хворих була двостороння пневмонія.
Троє померлих - жителі Заставнівського району. Так, у Заставнівській райлікарні помер 50-річний чоловік з підозрою на Covid-19. Мав двобічну пневмонію та онкологічне захворювання кишківника. Інший чоловік, 1937 р. н. мав підтверджений коронавірус, лікувався амбулаторно і помер вдома. Також Covid-19 підтверджено в 70-річної жительки району, яка лікувала пневмонію в обласній лікарні.
Крім того, в обласній лікарні померла жителька Герцаївського району 1956 р. н. з підозрою на коронавірус, яка мала двобічну пневмонію, цукровий діабет, надмірну вагу.
Менше доби в лікарні пробув чоловік 1955 р. н. із Глибоцького району. Мав важку двобічну пневмонію, підозру на Covid-19, був ушпиталений вже у критичному стані.
Загальна кількість зареєстрованих летальних випадків від коронавірусу на Буковині на сьогодні сягає 268 осіб.
Також нагадаємо, що у лікарнях Чернівців закінчуються ліжка для хворих на коронавірус.
У Чернівцях зафіксовано 3466 випадків захворювання на Covid-19. За минулу добу додалось 67 лабораторно підтверджених випадків хвороби.
Загалом у Чернівецькій області зафіксували 9541 випадок інфікування Covid-19. З них 5964 пацієнти одужали, а 266 людей померли.
В Україні станом на 26 серпня лабораторно підтверджено 110 085 випадків Covid-19, з них за добу – 1 670.
-
Всього110085
-
Хворіють54277
-
Одужали53454
-
Померли23544
До слова, 25 серпня Чернівецька міськрада вирішила послабити карантин. Міська рада дозволила роботу ринків, торгових комплексів, громадського транспорту, а також шкіл і дитсадків.
Раніше повідомлялося, що у Чернівецькій області через посилення карантину медики не можуть дістатися до обласного центру.
26 серпня уряд продовжив адаптивний карантин до 1 листопада.
Читайте також: