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    Вчені побачили, що коронавірус в Україні йде на спад

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    Повільні темпи зменшення смертності від ковіду також спостерігаються у країнах Східної Європи - Вчені побачили, що коронавірус в Україні йде на спад
    Повільні темпи зменшення смертності від ковіду також спостерігаються у країнах Східної Європи
    Фото: АР

    Науковці заявили й про зменшення кількості нових летальних випадків від коронавірусу

    В Україні протягом останнього тижня спостерігається стабільне уповільнення динаміки поширення коронавірусу. Зменшується не тільки кількість нових випадків, але й показники летальності та госпіталізації. Про це заявили вчені Національної академії наук України.

    «За тиждень 21-27 квітня стабільно зменшується кількість нових виявлень на день зі швидкістю близько 260 випадків на добу, або 14% за тиждень. Почалося також зменшення кількості нових летальних випадків, але зі значно меншим відносним темпом спадання», – йдеться у заяві НАН.

    Як зазначають вчені, повільні темпи зменшення смертності від ковіду також спостерігаються у країнах Східної Європи. Так, у Польщі, Румунії, Угорщині та Болгарія динаміка щодо летальності схожа на українську.

    «Окрім зниження числа випадків хвороби, знижується число нових госпіталізацій та загалом зайнятих ліжок. Хоча загальна кількість ліжок у лікарнях також зменшується досить швидко, але ліжка у відділеннях інтенсивної терапії звільнюються значно повільніше», – додали в НАН.

    Додамо, що тиждень тому українські науковці спрогнозували, коли знизиться смертність від Covid-19. Вони тоді заявили, що смертність від Covid-19 повинна піти на спад найближчими днями.

    Зазначимо, що від початку кампанії вакцинації від Covid-19 в Україні проведено усього 539 133 щеплення. Додамо, що в Україні завтра запрацюють понад дві тисячі пунктів Covid-вакцинації. Це може дещо пришвидшити темпи ковід-вакцинації.

    Тим часом Київ вийшов на тендер із закупівлі вакцин. Згідно з оголошенням, Київ планує закупити 277777 доз вакцини проти коронавірусу.

    Також відзначимо, що Сінгапур очолив рейтинг стійкості до коронавірусу – уперше з першого місця усунули Нову Зеландію. Це сталось завдяки швидким темпам вакцинації. Про це свідчать дані рейтингу, який складало агентство Bloomberg. У рейтинг входять 53 країни, найбільші у світі за розміром економіки – України серед них немає.

    Станом на ранок 27 квітня в Україні зареєстрували 7 915 нових випадків Covid-19, що на 2853 випадки більше, ніж за минулу добу. Летальних випадків від коронавірусу вчора було 432.

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    Теги: медицина Україна наука хвороби щеплення ліки коронавірус
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