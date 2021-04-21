Українські науковці спрогнозували, коли знизиться смертність від Covid-19

Третя хвиля епідемії Covid-19 в Україні йде на спад

Вчені відзначають, що смертність від коронавірусу зараз уже в завершальній фазі плато

Національна академія наук оновила прогноз щодо розвитку епідемічної ситуації з коронавірусом в Україні. Так, смертність від Covid-19 повинна піти на спад найближчими днями. Про це повідомили в пресслужбі НАН України.

Вчені відзначають, що смертність від коронавірусу зараз уже в завершальній фазі плато.

«Очікується зниження смертності найближчими днями», – повідомили в НАН.

За добу 20 квітня в Україні було виявлено 12 162 нових хворих на коронавірус. За весь час пандемії за офіційними даними захворіло 1 974 118 осіб.

Нагадаємо, третя хвиля епідемії Covid-19 в Україні йде на спад.

Раніше повідомлялося, що циркулювання «британського» штаму коронавірусу зафіксоване у 21 регіоні, а в Полтавській області зареєстрований південноафриканський штам Covid-19.

Столична влада заявляє про стабілізацію ситуації з коронавірусом у Києві. Наприкінці цього тижня столична влада вирішуватиме, що далі буде з карантином, та ухвалюватиме рішення про обмеження на великодні свята.

14 квітня комісія з надзвичайних ситуацій Києва ухвалила рішення продовжити посилені карантинні обмеження у столиці до 30 квітня.

МОЗ очікує новий спалах захворюваності на Covid-19 після Великодня.

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