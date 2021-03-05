Вчені виявили в ядрі Землі невідомий шар

Вчені з'ясували, що внутрішнє ядро Землі є подвійним

Вчені Австралійського національного університету підтвердили, що внутрішнє ядро Землі насправді є подвійним і в ньому присутній невідомий шар. Про дослідження, що опубліковане в Journal of Geophysical Research, повідомляється в прес-релізі на Phys.org.

Дослідники порівняли безліч моделей внутрішнього ядра Землі з даними про час проходження сейсмічних хвиль через надра планети, зібраними Міжнародним сейсмологічних центром. З’ясувалося, що картині відповідає декілька найбільш ймовірних варіантів анізотропії ядра, тобто воно має певну внутрішню структуру, що впливає на швидкість сейсмічних хвиль.

Деякі фахівці вважають, що матеріал внутрішнього ядра змушує хвилі поширюватися швидше паралельно екватору, проте інші стверджують, що більш висока швидкість характерна для хвиль, що переміщаються паралельно осі обертання Землі. У новій науковій роботі була підтверджена друга версія.

Це вказує на те, що рання Земля перенесла два окремих етапи охолодження, і кристали заліза, що входять до внутрішнього ядра, по-різному складені, утворюючи більш складну структуру.

Як відомо, марсохід Perseverance американського космічного агентства NASA проводить дослідження на Марсі. Perseverance обладнаний камерами і мікрофонами з можливістю безперервного запису. Всього у марсохода 23 камери, які підтримують масштабування і реалістичну передачу кольору і два мікрофони.

Днями Perseverance надіслав відео і фото з Марсу.

Зазначимо, що ключовою метою місії Perseverance на Марсі є астробіологія, включаючи пошук ознак стародавньої мікробного життя.

Марсохід буде характеризувати геологію планети й клімат на планеті. Це має прокласти шлях для дослідження Червоної планети людьми і стане першою місією по збору і зберіганню марсіанських каменів і реголіту (битих порід і пилу).