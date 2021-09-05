Вчені визначили рівень небезпеки нового штаму коронавірусу для дітей

«Дельта»-штам коронавірусу виявився не таким небезпечним, як припускали науковці

Кількість госпіталізацій дітей в США з Covid-19 різко зросла з тих пір, як «Дельта»-варіант коронавірусу став переважаючим, проте нове дослідження показує, що припущення про більшу небезпеку і викликання більш важкої форми захворювання, необгрунтовані. Про це повідомляє MedicalXpress.

Фахівці центрів із контролю і профілактики захворювань США проаналізували медичні записи по всій території країни, що охоплює близько 10% населення, в період з 1 березня 2020 року по 14 серпня 2021 року. Це включало в себе період до появи «Дельта»-штаму, самого заразного штаму на сьогоднішній день, а також період після того, як він став домінуючим, починаючи з 20 червня.

Виявилося, що щотижнева госпіталізація дітей у віці 0-17 років була найнижчою в період із 12 червня по 3 липня, на рівні 0,3 на 100 тис. осіб, а потім зросла до 1,4 на 100 тис. за тиждень, тобто в 4,7 рази. Згідно з попередніми дослідженнями, діти у віці 12-17 і 0-4 років піддаються більш високому ризику госпіталізації Covid-19, ніж діти у віці 5-11 років. Однак після вивчення 3116 лікарняних записів за період до появи «Дельта»-варіанту і порівняння їх зі 164 записами в період поширення нового штаму було виявлено, що відсоток дітей із важкими симптомами не сильно різниться і не досягає рівня статистичної значущості.

Крім того, вчені визначили, що в період із 20 червня по 31 липня 2021 року невакциновані підлітки більш ніж у десять разів частіше були госпіталізовані, ніж вакциновані. Такі результати зайвий раз підтверджують ефективність вакцин у зниженні рівня госпіталізації через новий штам.

До слова, вчені заявили, що приблизно кожна сьома дитина відчуває постійні симптоми коронавірусу через три місяці після одужання.

Медики Університетського коледжу Лондона обстежили сім тисяч дітей у віці від 11 до 17 років. У половини досліджуваних з січня по березень 2021 року результати тесту на ПЛР виявилися позитивними. Їх дані порівняли з групою такого ж розміру, у якій в той же період реєстрували негативні результати.

Нагадаємо, Україна не виконала план МОЗ із вакцинації від Covid-19.

Тим часом кількість європейських країн, які дозволили в’їзд вакцинованим українцям, збільшилася до 35.