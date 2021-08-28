На що очікують люди, які не хочуть вакцинуватися від Covid-19?

В комплекті до Covid-19 йде ще дуже красивий букет побічних захворювань

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Вариант Дельта в 2 раза увеличивает риск госпитализации.

Данные исследований 43 тыс случаев в Англии.

В Украине в день делают сейчас 100 тыс уколов в день. Вот мне просто любопытно, люди которые не спешат вакцинироваться, вы чего ждете? Хотите стать статистической единицей в ежедневном отчете МОЗ и приобрести естественный иммунитет? Или вы считаете что вас может легко пронести? Так может же и не пронести. А в комплекте к Ковиду идет еще очень красивый будет побочек, который можно получить в качестве супер приза.

Это ковид дальнобойщики. Такая прекрасная переспектива. Безсонница, утрата памяти, обоняния, депрессии. Тромбозы в будущем. Уменьшение кислородной емкости крови. Или вы наслушались манипулятивных рассказов некоторых украинских деятелей? Так не нужно их слушать. Надо читать данные исследований.

То же самое касается и тех кто переболел. Вакцинация повышает ваши шансы не заболеть повторно. Вчера про это писал.

Вспомнил одну историю которую мне рассказали. Беседа врача и антивакса.

Врач ( В) – вы вакцинируетесь ?

Антивакс ( А ) – нет, зачем мне это надо.

В – Понимаете, вакцинацию можно сравнить с переходом через дорогу на красный свет. Вы можете 9 раз успешно перейти, а на десятый раз вас может сбить машина.

А– так меня уже сбивала машина.

В – и что, вы не поняли что не нужно нарушать правила ПДД ?

А – Так мне очень надо было.

В– Но вы же можете погибнуть, или остаться инвалидом.

А – так мне очень надо было перейти через дорогу. Меня и второй раз сбивала машина.

В – И что , вы так и не поняли что не надо нарушать ПДД ?

А – Так а если очень надо?

Вообщем еще раз призываю, идите и вакцинируйтесь.

Джерело: блог Євген Істребіна

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