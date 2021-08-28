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    Думки вголос

    На що очікують люди, які не хочуть вакцинуватися від Covid-19?

    Вакцинація підвищує шанси не захворіти тих, хто раніше вже хворів на коронавірус - На що очікують люди, які не хочуть вакцинуватися від Covid-19?
    Вакцинація підвищує шанси не захворіти тих, хто раніше вже хворів на коронавірус

    В комплекті до Covid-19 йде ще дуже красивий букет побічних захворювань

    Мовою оригіналу

    Вариант Дельта в 2 раза увеличивает риск госпитализации.

    Данные исследований 43 тыс случаев в Англии.

    В Украине в день делают сейчас 100 тыс уколов в день. Вот мне просто любопытно, люди которые не спешат вакцинироваться, вы чего ждете? Хотите стать статистической единицей в ежедневном отчете МОЗ и приобрести естественный иммунитет? Или вы считаете что вас может легко пронести? Так может же и не пронести. А в комплекте к Ковиду идет еще очень красивый будет побочек, который можно получить в качестве супер приза.

    Это ковид дальнобойщики. Такая прекрасная переспектива. Безсонница, утрата памяти, обоняния, депрессии. Тромбозы в будущем. Уменьшение кислородной емкости крови. Или вы наслушались манипулятивных рассказов некоторых украинских деятелей? Так не нужно их слушать. Надо читать данные исследований.

    То же самое касается и тех кто переболел. Вакцинация повышает ваши шансы не заболеть повторно. Вчера про это писал.

    Вспомнил одну историю которую мне рассказали. Беседа врача и антивакса.

    Врач ( В) – вы вакцинируетесь ?

    Антивакс ( А ) – нет, зачем мне это надо.

    В – Понимаете, вакцинацию можно сравнить с переходом через дорогу на красный свет. Вы можете 9 раз успешно перейти, а на десятый раз вас может сбить машина.

    А– так меня уже сбивала машина.

    В – и что, вы не поняли что не нужно нарушать правила ПДД ?

    А – Так мне очень надо было.

    В– Но вы же можете погибнуть, или остаться инвалидом.

    А – так мне очень надо было перейти через дорогу. Меня и второй раз сбивала машина.

    В – И что , вы так и не поняли что не надо нарушать ПДД ?

    А – Так а если очень надо?

    Вообщем еще раз призываю, идите и вакцинируйтесь.

    Джерело: блог Євген Істребіна

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: вакцинація коронавірус
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    На що очікують люди, які не хочуть вакцинуватися від Covid-19?