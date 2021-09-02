Медики виявили симптоми коронавірусу у дітей через кілька місяців після одужання
Поширеність тривалого перебігу коронавірусу серед дітей «в цілому краща, ніж вчені могли припустити»
Приблизно кожна сьома дитина відчуває постійні симптоми коронавірусу через три місяці після одужання. Про це заявив педіатр з британського Інституту дитячого здоров'я UCL Теренс Стівенсон, пише Daily Mail.
Медики Університетського коледжу Лондона обстежили сім тисяч дітей у віці від 11 до 17 років. У половини досліджуваних з січня по березень 2021 року результати тесту на ПЛР виявилися позитивними. Їх дані порівняли з групою такого ж розміру, у якій в той же період реєстрували негативні результати.
Так, 14% пацієнтів (кожен сьомий опитаний), які вилікувалися від Covid-19, страждали від трьох або більше стійких симптомів через три місяці. Близько 7% дітей (кожна 14-та дитина) розповіли, що помічають у себе п'ять або більше ознак коронавірусу. Серед найпоширеніших «залишків» захворювання виявилися головні болі і втома. При цьому важких наслідків Covid-19 серед підлітків експерти не виявили.
Педіатр Стівенсон зазначив, що знайдені закономірності «заспокоїли його», так як в групі підлітків коронавірус має менш серйозні наслідки, ніж у дорослих. За його словами, поширеність тривалого перебігу коронавірусу серед дітей «в цілому краща, ніж вчені могли припустити».
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