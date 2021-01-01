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    У Британії виявили рекордну кількість Covid-хворих

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    У Британії виявили рекордну кількість Covid-хворих - У Британії виявили рекордну кількість Covid-хворих
    У Британії виявили рекордну кількість Covid-хворих

    За останні 24 години в країні зафіксували 55 892 нових випадки Covid-19

    У Великобританії виявили рекордні 55 тисяч випадків зараження коронавірусом за добу.

    Про це повідомляє Sky News.

    За останні 24 години в країні зафіксували 55 892 нових випадки Covid-19. Днем раніше діагноз був виявлений у 50 023 осіб, померло 981.

    За весь час пандемії в Великобританії виявили понад у 2 496 204 особи, 73 622 людини померли.

    14 грудня міністр охорони здоров'я Великобританії Меттью Хенкок повідомив, що в країні виявлено новий штам SARS-CoV-2, який поширюється швидше, ніж вихідна форма. За його словами, вірус легше передається від людини людині і, отже, більш заразний.

    Нагадаємо, з четверга три чверті населення Англії або 44 млн осіб будуть перебувати під дією найсуворіших обмежень.

    Велика Британія стала першою країною у світі, що схвалила використання вакцини від коронавірусу, яку розробила компанія AstraZeneca разом з Оксфордським університетом.

    Напередодні повідомлялося, що ЄС у січні не зможе затвердити вакцину AstraZeneca.

    Теги: міністр Велика Британія населення вірус коронавірус
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